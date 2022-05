Una aplicación ayuda a personas con autismo a empatizar con el entorno

Andrea Rodríguez Redactora (I)

Los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo. Todavía no se conocen todas sus causas, se cree que estas son múltiples. Se tienen indicios de anomalías cerebrales. Las personas con TEA se comportan, comunican, interactúan y aprenden de manera distinta a la mayoría de personas. Muchas veces no hay nada en su apariencia que las distinga de las demás. Algunos podrían tener destrezas de conversación avanzadas, mientras que otras podrían no expresarse verbalmente. Están quienes necesitan mucha ayuda en su vida diaria; otros pueden trabajar y vivir con poco o ningún apoyo.

El neurólogo Juan Saltos explica que los signos del TEA aparecen antes de los 3 años de edad y pueden durar toda la vida, aunque los síntomas suelen mejorar.

A medida que los niños con TEA crecen podrían tener dificultades para saber cómo reaccionar ante una situación. Precisamente, esta es la falencia que aprovecha una aplicación -creada en Argentina y que ya es accesible en Ecuador- para ayudar a las personas con autismo. La ‘app’ es gratuita. Francisco Michref, director de asuntos públicos y sostenibilidad de la programadora Globant explica que parte de los programas de desarrollo sostenible de la empresa tienen que ver con tecnología para la comunidad. Trabajan con poblaciones que tienen capacidades intelectuales distintas, como las personas con TEA.

La ‘app’ soluciona dificultades

La aplicación se denomina Emocionalmente y está disponible desde hace apenas tres semanas. Nació de interacciones con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con trastorno del espectro autista.

Se hizo un proyecto para reunir en sesiones a psicólogos, médicos, terapeutas y otras personas con desarrolladores tecnológicos. En conjunto lograron la aplicación. Esta se puede bajar de la tienda virtual Play Store, para los dispositivos con sistema operativo Android. Los programadores se centraron en las dificultades de la población con TEA para reconocer emociones, lidiar con ellas, e interactuar con otras personas.

La aplicación tardó seis meses en ver la luz, mucho más tiempo del requerido para una ‘app’ común. El trabajo adicional fue sentar en una misma mesa a personas de variada procedencia, con lenguajes muy distintos y unirlos

en una solución útil.

El software se pensó originalmente para niños con trastorno del espectro autista, pero se puede usar para personas con otras sintomatologías. En el camino se descubrió su utilidad para quienes por algún motivo tienen dificultades para captar emociones.

El método que usa el programa

Emocionalmente brinda una plataforma para que, de una manera interactiva, con fichas y parámetros de ‘gamificación’ (aprendizaje divertido) el grupo objetivo pueda interactuar con emociones y aprenderlas. Aparece una imagen de una persona real que muestra un gesto que denota una emoción y hay una breve explicación de lo que esta representa. De esa manera lúdica, quienes tienen autismo pueden aprender qué significa esa emoción y cómo actuar frente a ella.

Esto los ayuda a interactuar luego con individuos del entorno, dado el conocimiento que logran de una manera divertida con la ‘app’. Por ejemplo, si un chico que tiene el trastorno hace un ruido o un sonido y hay una persona que pone cara de de­saprobación o de molestia debido a ello. Normalmente una persona con autismo no interpreta que esa cara significa molestia y seguirá haciendo el ruido, porque no ve nada malo en ello. Pero si aprende que está provocando resquemor a otros, puede lograr empatizar lo que está haciendo, realizarlo de otra manera, consultar si molesta, o saber cómo puede hacer para dejar de generar inconvenientes. La ‘app’ estará disponible en los siguientes meses en iOS.