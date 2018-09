¿La tecnología hará que la gente pierda sus empleos?, un estudio lo revela

LEA TAMBIÉN

La población, en general, teme que la automatización conduzca a una significativa pérdida de empleos, mientras que mucha gente es escéptica de que las tecnologías impulsen la eficiencia económica, según una encuesta realizada en 10 países y publicada el jueves 13 de septiembre del 2018.

El estudio, realizado por Pew Research Center, reveló algunas variaciones entre los países encuestados, siendo Grecia, Sudáfrica y Argentina los que expresaron el más alto grado de certeza de que la tecnología desplazará la mano de obra humana.



Pero las mayorías en los 10 países estuvieron de acuerdo en que la automatización conduciría a una “definitiva” o “probable” gran pérdida de empleos. El porcentaje más bajo se registró en Estados Unidos con 65%, indicó el reporte.



La mayoría también coincidió en los 10 países en que será más difícil encontrar trabajo y que la desigualdad aumentará debido a la automatización y la inteligencia artificial.



Una pregunta con un gran rango de diferencias fue si la automatización resultaría en una economía más eficiente. En siete países la mayoría fue escéptica ante está situación. En Italia sólo el 33% mostró ese punto de vista.



Sin embargo, hubo tres países en los que la mayoría de los encuestados aceptó ese argumento: Japón (74%) , Polonia (61%) y Hungría (52%) .



Otra área en la que hubo variación es en la relacionada con el rol que juegan los gobiernos en la preparación de la fuerza de trabajo para el futuro.



En Argentina, Brasil e Italia más de 70% dijeron que el sector público debería asumir ese esa responsabilidad, una visión que solo comparte el 35% de los estadounidenses encuestados.



“La gente esta mucho más preocupada por el impacto que esto tendrá en los empleos que en la mayor eficiencia de la economía o en la creación de nuevas oportunidades de empleo”, dijo Bruce Stokes, director de actitudes en la economía global de Pew.



“El argumento positivo hacia esta gran tendencia económica no esta teniendo resonancia, al menos en la gente que encuestamos”, dijo.



“La gente no lo está aceptando sólo con que se le diga 'no te preocupes. Será bueno para tí'”, concluyó.