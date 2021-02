Teatro Contigo acerca el teatro virtual a personas con discapacidades desde el Ecuador

El jueves 25 de febrero del 2021 se estrenó el proyecto Teatro Contigo con la obra ‘La Venadita’. Esta es una plataforma en línea que ofrece artes escénicas en formato virtual con accesibilidad universal.

La primera cartelera de teatro virtual accesible para personas con discapacidades auditivas, visuales y cognitivas cuenta con nueve obras. La primera temporada está dedicada a la mujer como artista, creadora, productora y narradora de la historia del Ecuador.



Las obras para adultos son ‘Tetragrama’, ‘La casa de Bernarda Alba’, ‘La Venadita, un poema a la memoria’, ‘Manuelita, vengo a contarlo todo’, ‘Mirando desde lo invisible’ y ‘Las marujas entre memorias y efemérides’. Mientras que las obras para niños son ‘La Confitería’, ‘Bilibiloque, un asunto de lectura’ y ‘El gran circo de Olga la Pulga’.



La gira en Ecuador de ‘La Venadita, un canto a la memoria y a la accesibilidad en 2019’, protagonizada por la actriz Juana Guarderas, fue el germen de este proyecto.



Guarderas, quien también es la programadora del Teatro Patio de Comedias, cuenta que se pretendió continuar presentando esta obra a lo largo de 2020, sin embargo, la pandemia lo cambió todo.



Entonces, junto a Roberto Sintes, productor de la parte técnica de la accesibilidad, empezaron a construir una cartelera virtual accesible.



“Durante el confinamiento, hicimos funciones vía ‘streaming’. Por tener a Roberto como vecino del Patio de Comedias, pudimos trabajar en esta propuesta”, relata Guarderas. Las primeras funciones fueron en lengua de señas.



Más tarde, postularon Teatro Contigo a diferentes fondos, entre esos, a los Emerge del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio.



Una vez que se obtuvo el dinero, Guarderas seleccionó títulos del Patio de Comedias y de otros grupos que estuvieran probadas en el escenario y que estuvieran protagonizadas o dirigidas por artistas abiertos ante las modificaciones que se harían para que las obras se vuelvan accesibles.



El trabajo de Sintes consiste en mantener la estructura y la estética de cada presentación, al tiempo que las hace accesibles. Para ello, se realizó un proceso que arrancó con el reconocimiento de los guiones, las fichas técnicas y artísticas.



Después se realizaron grabaciones para estudiar los puntos fuertes en los que se debería introducir la accesibilidad. “Se trabajó para que los artistas crearan pausas para las audiodescripciones, edición y comunicación para la web”, explica Sintes.



En este video se podrá conocer el proceso de preparación del proyecto:

‘La Venadita’ fue la obra modelo, sin embargo, en lo virtual, el equipo se enfrentó al reto de que en una misma presentación no se podría tener todas las accesibilidades.



Los subtítulos, lenguaje de señas y audiodescripciones en un mismo video resultarían molesto, por ello, trabajaron en una programación focalizada. Los jueves, la accesibilidad es para personas con baja visión; los viernes, para sordos; los sábados las obras no tienen accesibilidad, y el domingo es universal.



Todas las obras cuentan con una introducción, en la que se hace una sinopsis de la obra y se presentan a los personajes, y con un conversatorio al finalizar.



Existen dos tipos de entradas. Por un lado, el público regular tendrá que comprar un acceso por dispositivo por USD 5. Por otro, las personas con discapacidad y los mayores de 65 años podrán redimir de forma gratuita su ingreso al enviar un documento de discapacidad o de edad.



Las entidades de ancianos o discapacitados también pueden acceder de forma gratuita al enviar el RUC que certifique que se trata de una actividad social.



“Confiamos en que la gente regular comprenda que si nadie paga no va a funcionar esta web. Tenemos que conseguir que entre el dinero para que las personas más vulnerables puedan tener acceso”, dice Sintes.



Teatro contigo es el resultado de la colaboración entre Teatro Patio de Comedias de Quito y la asociación Hazlo Accesible de Madrid. Además, cuenta con el apoyo de los ministerios de cultura de Ecuador y España.