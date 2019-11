Julio Jaramillo, el ‘Ruiseñor de América’, revive en el teatro musical

LEA TAMBIÉN

La vida y obra del inmortal Julio Jaramillo inspiró ‘Julio’, una obra de teatro musical que se presenta este 22 y 23 de noviembre del 2019 en el escenario del Teatro Nacional Sucre. Después de una gira por tres ciudades del Ecuador, los productores de la obra esperan concretar acuerdos para mostrarla en escenarios internacionales.

La obra recorre algunos de los más importantes momentos, canciones y amores del ‘Ruiseñor de América’. Se presentó por primera vez en el escenario del Teatro Sánchez Aguilar, en Guayaquil, hace tres años. El director Christian Valencia cuenta que desde entonces se han implementado cambios en el guion, la música y el elenco hasta llegar a una versión “renovada” de la obra.



Valencia reconoce que sentía cierto rechazo sobre los aspectos más bohemios y escandalosos de la vida del artista nacido hace 84 años en Guayaquil, hasta que inició una investigación que lo llevó a descubrir su lado más humano, entre virtudes y desatinos. “Julio es una figura que sale de un barrio muy humilde y, de repente, se encuentra con toda la fama y no sabe qué hacer con ella”, dice Valencia sobre la visión que obtiene de JJ durante todo el proceso de investigación.



“La mamá de Julio fue la primera que me dio pistas de quién realmente era él”, dice Valencia en torno al análisis que hizo de una entrevista no publicada de Apolonia Laurido Cáceres, que inspiró la primera versión del guion, con el que buscaba darle una perspectiva diferente a la historia.



Así es como Valencia construye una historia ficticia, basada en los pasajes más importantes de la vida del artista, desde la perspectiva de cuatro de las mujeres que lo amaron y acompañaron durante su vida y con la clara intención de alejarse del amarillismo.



El relato cubre 20 años de historia, desde mediados de la década del 50 hasta su muerte en 1978. En ese período, el personaje, interpretado por Fernando Vargas, aparece como un apasionado artista en busca la obra definitiva de su carrera, mientras protagoniza apasionadas historias con Elsa, Nancy, Gloria y Coralia. Junto a estas cuatro mujeres vivirá la desesperación de un amor imposible, el dolor de una traición o la inspiración de una musa.



María Angélica Ruiz, Naty Loaiza, Dayana Sengés y Paula Zaurdo interpretan a los cuatro personajes femeninos en los que se va revelando el hombre detrás del artista.



Para Valencia, los años han convertido a Julio Jaramillo en una figura perenne de la música y una pieza clave en la identidad nacional. “A pesar de no tener una voz privilegiada, tenía una cosa que nos diferencia y es el sentimiento y la emoción, que son difíciles de replicar”, dice Valencia.



Temas como Sendas Distintas, Fatalidad, El alma en los labios, Cuando llora mi guitarra son algunas de las 25 canciones que se van entrelazando al relato, que retrocede en el tiempo, a través de un prolijo trabajo de vestuario y escenografía.



Después de esta presentación los productores iniciarán negociaciones para llevar la obra a Colombia y España.

Con música en vivo, donde el requinto es protagonista, y más de 20 artistas en escena, la obra tendrá dos funciones en la capital, las cuales serán el viernes 22 y sábado 23 de noviembre del 2019, a las 19:30, en el Teatro Nacional Sucre.