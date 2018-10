Taylor Swift triunfa en los AMA y reitera: 'Salgan a votar'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Taylor Swift triunfó en los American Music Awards (AMA), que premian lo más popular de l amúsica anglosajona, al llevarse tres galardones la noche del lunes 9 de octubre del 2018, entre ellos el más importante de la noche: el de mejor artista del año.

"El 6 de noviembre son las elecciones legislativas (en Estados Unidos), salgan a votar", reiteró la intérprete de Shake it off, de 28 años, quien horas antes había pedido a los estadounidenses no dejar pasar la oportunidad de registrarse para sufragar en poco menos de un mes.



Swift agradeció además a sus fans por "cada uno de los votos" que le dieron los premios a mejor tour y mejor álbum pop/rock. "Es una motivación para ser cada vez mejor", insistió la cantante encargada de dar apertura a la premiación realizada en el teatro Nokia de Los Ángeles. También estuvieron entre los ganadores la cubano-americana Camila Cabello, los raperos Cardi B y Post Malone, Khalid, el dúo Migos, el canadiense Shawn Mendes, Carrie Underwood, Kane Brown y el rapero XXXTentation, quien fue asesinado en junio pasado.



Durante la premiación, la presentadora Tracee Ellis Ross hizo una defensa "de la cultura" al lucir prendas diseñadas por artistas afroamericanos. Además, el comediante y actor estadounidense Billy Eichner pidió a los jóvenes "participar en las votaciones más importantes de todos los tiempos".



"Si creen en la igualdad de género, de color y en la libertad sexual, si creen que el cambio climático es real y tienen que hacer algo,no dejen que les digan que su voto no cuenta, porque sí cuenta", afirmó Eichner antes de entregarle a Mendes el premio a mejor artista contemporáneo.



Los reguetoneros J Balvin y Bad Bunny le dieron el toque latino a la galaal interpretar junto a Cardi B el éxito "I like it". También estuvieron en el escenario Dua Lipa, Jennifer López, Mariah Carey y Cabello, entre otros artistas.



La noche cerró con el homenaje a la fallecida Reina del soul y ganadora de seis premios AMA Aretha Franklin, quien murió el 16 de agosto a los 76 años a consecuencia de un cáncer. Los AMA, que se celebran desde 1973, basan sus nominaciones en las cifras de ventas de discos de los músicos. Los fans pueden votar por los ganadores en Internet.