La cantante Taylor Swift presenta su nuevo single titulado ME!

La estrella del pop Taylor Swift presentó este viernes 26 de abril del 2019 su nuevo single, ME!, una canción en la que está acompañada por Brendon Urie, que es el líder y cantante del grupo Panic! At the Disco.

La cantante estadounidense, una de las figuras más populares del pop en los últimos años, llevaba varios días sugiriendo en las redes sociales que el 26 de abril iba a anunciar algo.

Finalmente, Swift desveló hoy la canción ME! junto a su videoclip correspondiente, que contó con la dirección de la cantante y de Dave Meyers.

"Te prometo que nunca encontrarás a otra como yo", asegura la cantante en el verso inicial de un tema sobre los aspectos que hacen únicas y especiales a las personas y sobre cómo esas singularidades pueden ser, antes que un obstáculo, un impulso para el amor.

Por otro lado, el videoclip, de aire divertido y romántico, muestra a Swift y Urie en un entorno muy colorido y de fantasía, algo que poco tiene que ver con el último álbum presentado por la artista, 'reputation' (2017), que era más oscuro y complejo y que tuvo una respuesta tibia por parte de fans y críticos.

En las primeras dos horas desde que fue alojado en YouTube, el clip de ME! acumuló cerca de medio millón de reproducciones. ME! fue además tendencia en Twitter en Estados Unidos, donde compitió con 'Avengers: Endgame', la esperada película de Marvel Studios que llega a los cines de todo el mundo este fin de semana.

Desde sus inicios en la música en el country, Swift, que cumplirá 30 años en diciembre, ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global del pop.

Con su disco '1989' (2014), que contenía temas como Blank Space, Shake It Off, Bad Blood y Wildest Dreams, la cantante ganó el Grammy al álbum del año y alcanzó la, por ahora, cima de su carrera.

En total, Swift cuenta con diez Grammy en su palmarés.

Por otro lado, la cantante, que tiene 83 millones de seguidores en Twitter y 116 millones en Instagram, forma parte del reparto de la película 'Cats', basada en el exitoso musical homónimo de Broadway y que llegará a la gran pantalla en diciembre.

En el estelar reparto de este filme del cineasta Tom Hooper ('The Kings Speech', 2010) aparecen también Jennifer Hudson, Idris Elba, Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson y James Corden.