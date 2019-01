Tatuajes en contra de la violencia de género se realizan en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Samantha Tinillo tiene una cicatriz de unos 10 cm de largo en su antebrazo. Se la hizo su expareja al atacarla con un arma blanca. Lo cuenta mientras la tatuadora Vanessa Aldaz busca referencias del arte que realizará para tapar ese recuerdo de violencia. El tatuaje representará a su madre, quien la ha acompañado en todos los momentos difíciles.

Tinillo terminó hace un año la relación tormentosa que llevaba, pero fueron cerca de 10 años de maltrato que le dejaron cicatrices también en la espalda y en las piernas.

Vanessa Aldaz hace el dibujo de lo que será el tatuaje de Samantha Tinillo. Foto: Julio Estrella / El Comercio



Tiene 25 años y quiere rehacer su vida. Hace un mes tuvo un accidente en moto. Salió con su primo para comprar drogas o alcohol. Dice que no es importante el producto porque ahora sabe que la adicción estuvo a punto de matarla.



Entró en coma por un trauma craneoencefálico que pronosticaba lo peor. A los tres días se despertó y sin secuelas. Puede hablar, caminar, oír…



“Ella justo tuvo el accidente y casualmente dio conmigo, porque su madre vino el otro día y le comenté del proyecto”, cuenta Aldaz.



Tinillo explica que las madres de ambas son comadres, pero que Tinillo y Aldaz nunca habían entablado cercanía o una amistad, hasta ahora.



La artista se refiere a una campaña en la que se tatúa, de forma gratuita, a mujeres que tengan cicatrices tras haber superado el cáncer de seno o por haber sido víctimas de violencia de género. Dice que se inspiró en el trabajo de Flavia Cavalieri, una tatuadora brasileña que tiene un proyecto que se llama

Decenas de mujeres llegaron a la CCE para apoyar la iniciativa de los promotores. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.



​

El objetivo es que, al convertir la cicatriz en algo nuevo, las beneficiarias den pasos simbólicos hacia su recuperación psicológica y física.



La campaña fue lanzada el fin de semana, en la segunda edición del Expo Female Tattoo, una convención dedicada a las tatuadoras. El evento es organizado por Arteria Family Tattoo, el estudio de Aldaz y su esposo Christian Brito.



En el Lobby 1 de la Casa de la Cultura (CCE) se reunieron 15 tatuadoras nacionales e internacionales para promover este arte en el que los hombres son todavía mayoría.



Otra de las razones por las que se creó el evento es porque en las convenciones de tatuajes en Ecuador casi no participan mujeres. Por lo general, hay máximo dos tatuadoras en los eventos nacionales, dice Aldaz. “No es sexista, solo que las mujeres y sobre todo las madres lo tenemos más complicado. Realmente las chicas no tienen para gastar en cosas extra, cuando tienes hijos, todo tu dinero va para ellos”, asegura.



En la primera edición, que se realizó en la Cafetina, una cafetería en la Floresta, los organizadores financiaron los estands de las participantes.



En esta ocasión, no son financiados al 100%, pues consideran que ya sembraron una semilla y que el evento debe crecer. De hecho, en esta ocasión, el encuentro contó con un cartel de música en vivo, desfiles, danza y la presentación de ‘Perfida’, una obra de teatro protagonizada por Alejandra Ponce Vargas.



La pieza teatral de Ponce Vargas es de formato cabaré. La obra es una denuncia contra el sistema patriarcal, un medio que permite la violencia de género y que en Ecuador afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

“Creo que Dios tiene un plan grande en mi vida. Yo era una persona muy crónica, mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo”, dice. Su propósito de vida es su hijo, un niño de ocho años que ahora vive con su abuela paterna, pero a quien Tinillo espera recuperar pronto. Desde el accidente está “limpia”, aunque admite que es una lucha diaria.