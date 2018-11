Tatuajes, crónicas de recuerdos que trascienden la muerte 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una noche, un par de amigos, unas copas y una idea en un principio alocada, que los tatuajes de uno de ellos se conservaran si un día fallecía, son el origen de una empresa estadounidense dedicada a preservar más allá de la muerte los dibujos de la piel, como una obra de arte.

El director ejecutivo de la compañía Save my ink forever (Salvar mi tinta para siempre), Kyle Sherwood, es amante de los tatuajes y pertenece a la tercera generación de una familia que trabaja en el sector funerario.



"Todo empezó una noche con un grupo de amigos y unas pocas bebidas. Uno de mis colegas dijo me gustaría que mi tatuaje se conserve cuando muera y empezamos a pensar en ello", rememora Sherwood en una conversación con EFE.



Fruto de aquella idea surgió una empresa que, en colaboración con funerarias repartidas por Estados Unidos, se encarga de extirpar la piel tatuada del finado para luego aplicar un tratamiento con vistas a su preservación y finalmente enmarcarla a modo de recuerdo para sus seres queridos.



"En lugar de enterrarlos en un ataúd o de incinerarlos (los tatuajes), hemos sido capaces de crear un recuerdo para las familias, que pueden tener un pedazo de la persona a la que querían y que cuando lo miren puedan evocar algo especial de ella si tenía un tatuaje", explica Sherwood.



"Los tatuajes te cuentan la historia de esa persona -subraya-, son íntimos y personales".



Cuando alguien fallece y ha expresado su voluntad de conservar la marca de su piel, normalmente es la funeraria la que se pone en contacto con Save my ink forever.

Para cercenar la piel tatuada, se lleva a cabo un procedimiento quirúrgico: "Primero se hace el contorno del tatuaje para saber el área que queremos quitar, solo se extirpa la dermis, no se toma músculo", detalla Sherwood.



Entonces, se aplica al tatuaje un conservante para que no resulte dañado durante el envío a las instalaciones de Save my ink forever en Cleveland, en el estado de Ohio, donde se trata para su preservación y enmarcado con un cristal que protege de los rayos ultravioleta, antes de mandarlo de vuelta a los parientes del difunto.

Todo el proceso puede durar alrededor de tres o tres meses y medio. Y a partir de ahí hasta la eternidad.



No obstante, "siempre es solo un momento, qué es para siempre?", se pregunta Sherwood, quien destaca que el tatuaje enmarcado puede perpetuarse "si se trata como una pieza de arte, como por ejemplo si no se pone al sol".



La compañía cobra USD 100 por cada pulgada (2,54 centímetros) de piel tatuada, aunque ofrece paquetes que incluyen la extirpación, transporte, proceso de conservación y enmarcado.



"Por un tatuaje de 5 por 5 pulgadas tenemos paquetes que comienzan en USD 1 599", subraya el embalsamador y director funerario, quien indica que a veces hacen descuentos si la persona tiene varios tatuajes o si los dibujos son grandes.



Es el caso de tatuador canadiense fallecido recientemente Chris Wenzel, con gran parte de su piel dibujada y que será el mayor trabajo que ha hecho hasta la fecha Save my ink forever, que empezó a funcionar hace dos años y que ahora no solo ofrece sus servicios en EE.UU. sino también en Canadá y el Reino Unido.



"Estamos creciendo bastante, estamos viendo que (los tatuajes enmarcados) se están convirtiendo en una pieza conmemorativa muy popular", resalta Sherwood.



Este avance viene de la mano del hecho de que cada vez más gente tiene tatuajes.



Y es que "se ha roto el tabú social de llevar uno -considera-, antes o tenías que ser un preso o haber estado en el Ejército, y ahora hasta los médicos los tienen".