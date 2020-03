¿Qué tan elevada es la tasa de mortalidad del covid-19?

LEA TAMBIÉN

La mortalidad del nuevo coronavirus depende de muchos factores. La edad, el sexo, las condiciones físicas y el lugar del mundo en el que se habita juegan un rol importante para el paciente que contraiga el virus, recoge el medio británico BBC Mundo.

Según una publicación de New England Journal of Medicine, el coronavirus tiene una letalidad que oscila entre el 1.4% y el 2.1%. En cuanto a la transmisibilidad el artículo señala que por cada caso se pueden infectar entre 2,2 y 2,68 personas.



Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que dentro de China, lugar donde se registró el primer caso de covid-19, la tasa de mortalidad es de entre el 2% y el 4%. Sin embargo, fuera de ese país la cifra se reduce al 0,7%.



De todas formas determinar el número de decesos del covid-19 no es tarea fácil. Y esto se debe a que muchos contagios, de la mayoría de virus, no siempre se registran. Hay quienes presentan síntomas moderados y como no llegan a sentirse mal entonces deciden no acudir al médico. Y sin registro de los casos “es posible que se sobreestime la tasa”, recoge la BBC.



A eso hay que agregarle que se presentan casos que todavía no tienen un desenlace y eso hace que la tasa de mortalidad sea subestimada nuevamente, porque se deja de lado el final fatal que podrían tener algunos pacientes a futuro.



Lo que se conoce hasta ahora es que las personas de entre 70 y más de 80 años tienen más probabilidades de fallecer a causa del covid-19, además de quienes padecen alguna enfermedad respiratoria. “En China la tasa de mortalidad fue diez veces mayor en adultos mayores que entre pacientes de mediana edad”, señala la BBC. Y en las personas menores de 30 años se registraron ocho víctimas fatales de entre 4 500 casos.​

Asimismo, las muertes fueron más comunes entre pacientes que previamente padecían de diabetes, presión arterial alta, problemas cardíacos y respiratorios. El número de muertes que se registra en China es un poco más elevada entre hombres comparada con los

A medida que el virus evolucione, los científicos podrán determinar tasas de mortalidad más claras respecto del coronavirus. Por ahora, para protegerse del covid-19 y otros virus, la OMS recomienda lavarse las manos con frecuencia, utilizar gel antibacterial a base de alcohol, al toser o estornudar hacerlo con la parte interna del codo o utilizando pañuelos desechables, cocinar bien los alimentos y evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes.