Tarantino y 'Once Upon a Time... in Hollywood' llegan a los cines de EE.UU.

El director Quentin Tarantino aterriza este fin de semana en los cines estadounidenses con 'Once Upon a Time... in Hollywood', una esperada cinta que con el protagonismo de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie encabeza las novedades de una cartelera sin grandes movimientos.

Estrenada en mayo en el Festival de Cannes, 'Once Upon a Time... in Hollywood' cuenta con un reparto de oro y brillantes, ya que a su estelar trío protagonista le escoltan Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell, Lena Dunham, Emile Hirsch, Bruce Dern, Luke Perry, Timothy Olyphant y Maya Hawke, entre muchos otros.



La nueva cinta de Tarantino, que es su primer trabajo desde 'The Hateful Eight' (2015), ofrece una mirada entre nostálgica y ligeramente crítica al Hollywood de finales de los años 60 con los espeluznantes asesinatos de Charles Manson y la secta 'La Familia' como telón de fondo.



Debido a los escasos estrenos de este fin de semana en la cartelera estadounidense, la gran competencia de 'Once Upon a Time... in Hollywood' parece que será 'El Rey León', que desembarcó en la gran pantalla hace siete días y que consiguió el segundo mejor estreno en EE.UU. y Canadá de este año con USD 185 millones recaudados en la taquilla.



Entre los estrenos limitados de este fin de semana figura la película 'Tel Aviv on Fire', comedia satírica de Sameh Zoabi que fue reconocida en la Mostra de Venecia y que gira en torno a la peculiar relación entre un guionista televisivo palestino y un soldado israelí.

Quentin Tarantino, director de 'Once Upon a Time... in Hollywood' durante el estreno de su película en Los Ángeles. Foto: EFE



Asimismo Jamie Bell, conocido por haber protagonizado de niño la película 'Billy Elliot' (2000), lidera junto a Danielle Macdonald y Vera Farmiga el drama 'Skin', que dirigió Guy Nattiv y que retrata las reflexiones de un neonazi que comienza a cuestionarse sus ideas políticas y el tipo de vida y amistades que tiene.

Por último, Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov presentan 'Honeyland', un documental que fue premiado en la más reciente edición del Festival de Sundance y que relata la historia de una apicultora en Macedonia.