¿Cuánto sumará la taquilla por el estreno mundial de 'Avengers: Endgame'?

'Avengers: Endgame', la esperadísima cinta de superhéroes que supone la culminación del universo cinematográfico de Marvel, llega este fin de semana a los cines con altas posibilidades de batir con su estreno récords de taquilla en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las predicciones de los expertos en recaudación sostienen que 'Avengers: Endgame' podría ingresar entre USD 800 y 900 millones en todo el mundo solo en su fin de semana de estreno (incluyendo los días previos de preestrenos y pases adelantados), aunque algunos más optimistas creen que podría alcanzar incluso los mil millones.



Con estas cifras, 'Avengers: Endgame' se convertiría en el mayor estreno en la historia y superaría así a 'Avengers: Infinity War' (2018), la anterior cinta de la saga protagonizada por los Avengers, que ostenta el récord con un desembarco en los cines en todo el mundo que le dio USD 640,5 millones.



Una diferencia a favor de 'Avengers: Endgame' es que ya llegó esta semana a China, un mercado cada vez más importante en el contexto internacional de la industria cinematográfica.



'Avengers: Infinity War', sin embargo, no pudo contar para su récord con los cines chinos, ya que esta película se presentó en ese país dos semanas después del lanzamiento en el resto del mundo y, por lo tanto, no sumó a su marca histórica los 191 millones que obtuvo en su estreno en China.



En cambio, un aspecto en contra de 'Avengers: Endgame' es su duración de tres horas y un minuto frente a las dos horas y 29 minutos de su predecesora, ya que cuanto más largo es un filme menos sesiones se pueden programar por día en cada cine.



No parece que esto pueda ser un obstáculo para 'Avengers: Endgame', que también aspira a lograr el mejor estreno de la historia en Norteamérica (Estados Unidos más Canadá) con una recaudación que podría rozar los USD 300 millones.



Su rival, una vez más, es 'Avengers: Infinity War', que tiene el récord hasta ahora con 257,7 millones.



'Avengers: Endgame' se podrá ver en 4.662 cines en el mercado norteamericano, según el portal especializado Box Office Mojo, un dato con el que supera a 'Despicable Me 3' (2018) y sus 4.529 cines en EE.UU. y Canadá.



Como ejemplo de la locura que ha despertado este filme, AMC, la cadena de cines más grande de EE.UU., anunció que algunos de sus establecimientos estarán abiertos las 24 horas hasta el domingo.



Y en Regal Cinemas L.A. LIVE, un popular cine del centro de Los Ángeles, habrá pases en plena madrugada como los programados para las 04:00 o las 05:30 horas de la mañana.



Además, las críticas han acompañado la previa de la película, ya que en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes acumula un 96% de opiniones positivas.



Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman y Tom Holland son solo algunas de las estrellas de Hollywood que aparecen en el reparto de esta superproducción que supone la película número 22 de Marvel.



En esta cinta bajo la dirección de los hermanos Russo, los superhéroes que siguen con vida tras 'Avengers: Infinity Wars' (2018) tratarán de derrotar al malvado y, en apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin).

Y en el horizonte a medio plazo de 'Avengers: Endgame' puede estar el récord de la película más taquillera de la historia, un puesto de honor que, al menos por ahora, ocupa 'Avatar' (2009) con USD 2 788 millones