Taiwán pide transparencia a China para evitar propagación de neumonía Wuhan

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, reclamó a China transparencia en la publicación de la información sobre el brote de la ya conocida como neumonía de Wuhan, causada por un nuevo coronavirus similar al del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) y que ha dejado nueve muertos.

En una rueda de prensa, la mandataria exigió este miércoles 22 de enero del 2020 a Pekín que comparta información precisa sobre la enfermedad con la isla para poder colaborar en las acciones globales para impedir la propagación a nivel mundial del virus.



"Quiero pedir a China, que es miembro de la sociedad internacional, que cumpla con sus responsabilidades haciendo que la situación del brote sea transparente, y que comparta información precisa sobre el brote con Taiwán. Esto también protege los intereses de los ciudadanos chinos. Las posturas políticas no deben estar por encima de la protección de la gente", dijo.



Taiwán confirmó ayer su primer caso, el de una empresaria taiwanesa que había viajado a Wuhan -ciudad china donde se originó el brote- en diciembre, y que volvía a la isla para pasar las vacaciones del Año Nuevo chino. Según Tsai, la mujer ya no tiene fiebre y se encuentra estable.



En Pekín, el portavoz de la cancillería china Geng Shuang replicó que "el Gobierno central de China se preocupa más por la salud de los compatriotas de Taiwán más que nadie", y defendió que ha transmitido información sobre la enfermedad a Taipéi "de manera oportuna" y ha organizado una visita a Wuhan para expertos taiwaneses.



La presidenta de Taiwán -considerada provincia rebelde por Pekín- reclamó también a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el acceso como miembro de pleno derecho, vetado por China. Esta situación hace que representantes de la isla solo puedan participar en algunas reuniones técnicas pero no en las cumbres del organismo.



"Taiwán es miembro de la sociedad internacional. Los 23 millones de personas de aquí, como cualquier otra persona en el mundo, se enfrentan a peligros para su salud. Podríamos convertirnos en el frente de batalla contra esta enfermedad en cualquier momento", aseveró Tsai.



"Quiero reclamar a la OMS una vez más que no excluya a Taiwán por cuestiones políticas -prosiguió la presidenta-. Taiwán está en el frente de la lucha global contra el brote. La OMS debería permitir que Taiwán forme parte".



El Ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró hoy que el actual encaje de la isla en la OMS es suficiente para "asegurar que si hay una emergencia, (...) pueda hacer frente de forma efectiva y oportuna".



Esta mañana, el subdirector del Centro de Control de Enfermedades taiwanés, Chuang Jen-hsiang, recordó que todavía se desconoce cómo se transmite este coronavirus -mismo tipo de virus que el del SARS- o si algún animal lo porta.



Por el momento, las autoridades taiwanesas han elevado el nivel de alerta y ha reclamado a los agentes de viajes del país que suspenda todas las visitas turísticas en grupo a y desde Wuhan.

En la isla, el personal médico está trabajando junto a las compañías aéreas para detectar casos sospechosos -que son puestos en cuarentena y llevados a hospitales- a bordo de los aviones, donde se pide a los pasajeros que informen a la tripulación si han visitado Wuhan en los últimos 14 días o si padece síntomas relacionados con afecciones respiratorias.