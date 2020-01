Editorial francesa suspende la comercialización de diarios de escritor acusado de pederastia

LEA TAMBIÉN

La editorial francesa Gallimard anunció el martes 7 de enero del 2020 que suspende la comercialización de los diarios del escritor Gabriel Matzneff, investigado por violación de menores tras la publicación de un libro en el que una editora confiesa el trauma que le supuso mantener relaciones con él cuando tenía apenas 14 años.

El autor, de 83 años, nunca ha escondido su gusto por el sexo con adolescentes que detalla en su obra. Pero su autoproclamada atracción por las “menores de 16 años” no había dado mucho que hablar, hasta que la editora Vanessa Springora publicó la semana pasada su novela autobiográfica 'El consentimiento'.



En esta obra, la autora acusa a Matzneff de haberla seducido hace más de 30 años, cuando ella no había cumplido los 14 y él tenía casi 50, y detalla el peso que esta experiencia tuvo en su vida, llena de depresiones.



“El sufrimiento expresado por Vanessa Springora en 'El consentimiento' (...) justifica esta medida excepcional”, afirmó en un comunicado la prestigiosa editorial Gallimard, que publicaba los diarios de Matzneff desde 1990.



Los ejemplares todavía presentes en las librerías serán retirados, incluidos los del último volumen 'La amante del Arsenal', publicado en noviembre. Es la primera vez que Gallimard toma una medida semejante, dijo una fuente de la editorial.



Al día siguiente de la publicación de 'El consentimiento', la justicia francesa abrió una investigación contra Matzneff por “violación de menores” de 15 años, en perjuicio, en particular, de Springora, hoy de 47 años.



Pero los investigadores “tratarán de identificar a todas las demás posibles víctimas”, según la fiscalía.



También el gobierno se mostró dispuesto el lunes 6 de enero a retirarle una ayuda anual estatal, concedida a los autores veteranos con bajos ingresos.



Springora es la primera mujer en cargar públicamente contra este autor, muy festejado en el entorno literario francés y recompensado con el Premio Renaudot Ensayo en 2013.



“A los 14 años, no se supone que un hombre de 50 tenga que esperarte a la salida del colegio, ni que tú tengas que vivir con él en un hotel ni compartir su cama”, cuenta Springora.



“¿Por qué una adolescente de 14 años no puede amar a un hombre 36 años mayor? (...) No es mi atracción a él lo que debe cuestionarse, sino la suya hacia mí”, añade la escritora en su libro, que se colocó rápidamente entre los cinco más vendidos en Francia.