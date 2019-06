Susan Meiselas recibe el primer premio 'Women in Motion' de fotografía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fotógrafa estadounidense Susan Meiselas será reconocida este verano con el premio 'Women in Motion' en la próxima edición de los Encuentros de Fotografía de Arles, en Francia, en reconocimiento a su carrera, informa este jueves 6 de junio de 2019 la Fundación Kering.

La fotógrafa documentalista, una de las pocas mujeres miembro de la agencia Magnum Photo, recogerá el galardón el 2 de julio en el teatro Antique de Arles, donde ofrecerá un discurso sobre el lugar de las mujeres en el mundo de la fotografía.



El reconocimiento, creado por la Fundación Kering (perteneciente al grupo de lujo que engloba marcas como Gucci o Saint-Laurent), sigue la estela del premio homónimo del Festival de Cannes, que recae cada año en una actriz o directora de cine de renombre.



En los últimos años, las actrices estadounidenses Susan Sarandon, Geena Davis o Jane Fonda han sido algunas de las premiadas.



En su primera edición en Arles, la fundación reconoce la "mirada singular y comprometida con las condiciones de las mujeres" de Meiselas (1948), y recuerda algunos de sus reportajes.

Nicaragua Junio 1978 - Julio 1979. Fotografías de Susan Meiselas

IHNCA-UCA pic.twitter.com/35xQNZEwFt — el azar cultural (@elazarcultural) 4 de marzo de 2019



Entre ellos 'Prince Street Girls' (1975-1990) sobre el día a día de las adolescentes del barrio Little Italy, en Nueva York, o 'A room of their own' (2015-2017), una denuncia de los abusos y violencias que sufren las mujeres de West Midlands, en el Reino Unido.

​

La fotógrafa es reconocida internacionalmente por su implicación con la causa kurda y su trabajo como reportera de guerra en Centroamérica, donde retrató la revolución de Nicaragua en 1978 y 1979 dejando la conocida imagen 'Molotov Man'.

Meiselas fue recientemente objeto de una amplia retrospectiva en la exposición 'Meditations', que pasó por la Fundación Antoni Tpies de Barcelona, el Jeu de Paume de París y el Museo de Arte Moderno de San Francisco.