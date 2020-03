Superman rojo lucha para derribar al capitalismo

LEA TAMBIÉN

La videoteca de DC se enriquece con ‘Superman: Hijo Rojo’, película animada que parte de una inquietante premisa: ¿Y si el Hombre de Acero no hubiera caído de bebé en Kansas sino en la Ucrania soviética y terminase convertido en un defensor del comunismo?

Es verdad que el planteamiento “qué hubiera pasado si” es bastante común en los cómics de los superhéroes. Pero el estreno de ‘Superman: Hijo Rojo’ no pudo ser más oportuno. En parte porque estamos en plena reactivación de los recelos entre Estados Unidos y Rusia. Y en parte por la ola de productos que plantean realidades alternativas, como la serie ‘For All Mankind’, que parte de que la Unión Soviética llegó primero a la Luna, o ‘The Plot Against America’, adaptación de la novela de Philip Roth en que el aviador Charles Lindbergh es elegido presidente de EE.UU. y mantiene a su país neutral en la Segunda Guerra Mundial.



‘Superman: Hijo Rojo’, dirigida por Sam Lui, el cerebro de las nuevas películas animadas de DC, juega con los orígenes de un Superman que descubre sus poderes un año después de la Segunda Guerra Mundial y decide, como buen ciudadano, ponerlos al servicio del Estado comunista. Para deleite de los seguidores de este personaje, el relato ofrece una imaginativa ucronía (narración alternativa, construida con lógica a partir de hechos posibles) en la que intervienen Wonder Woman, Batman, Lex Luthor, Luisa Lane y los Linternas Verdes.



Lo más valioso, sin embargo, no está en la divertida manipulación de estos personajes (Batman es un rebelde antisoviético), sino en la lectura de fondo, también oportuna en estos tiempos de líderes salvadores. ¿Todo depende de los valores del lugar de crianza?



El cómic se publicó en el 2003, firmado por el británico Mark Millar, famoso por redefinir a los X-Men de Marvel en la serie ‘Ultimate’. La adaptación de Liu respeta los parámetros de Millar, pero opta por un tono más oscuro y no tiene problemas en mostrar la faceta violenta de un Superman dictador, para resaltar otra idea central del guion, que de paso era un eje transversal de la Guerra Fría: ¿la violencia y la restricción de libertades justifican la paz?

‘Superman: Hijo Rojo’ es la primera cinta animada de DC del 2020, año en que no habrá películas de Batman como protagonista, algo que no pasaba desde el 2007. Están anunciadas dos cintas más. Pero, aunque con seguridad tendrán la calidad acostumbrada de DC Animation, será muy difícil que alguna ofrezca esa enorme carga de inquietud que genera ver a Superman invadiendo Corea del Sur y ofreciendo la paz, su paz, al mundo.