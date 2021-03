'Superman', en camino de regresar al cine con una película de Warner Bros.

Los estudios Warner Bros. y la franquicia DC Cómics trabajan en una nueva película de 'Superman' que producirá el director de la última entrega de 'Star Wars', J.J. Abrams.

El regreso a la gran pantalla del mítico superhéroe está aún en fase temprana y se desconoce si Henry Cavill volverá a interpretarlo, aunque el actor ha expresado su voluntad DE participar en una nueva entrega que ya está escribiendo Ta-Nehisi Coates, confirmó la publicación especializada Shadow and Act este viernes.



"Espero contribuir de manera significativa al legado del héroe más emblemático de Estados Unidos", aseguró el escritor en un comunicado.



Las últimas películas protagonizadas exclusivamente por Superman son 'Superman Returns' y 'Man of Steel', de 2006 y 2013, cuando el estudio de Hollywood recuperó al personaje estrella de la serie de cintas estrenadas en los años 1980.



Cavill ha seguido encarnando al superhéroe en 'Justice League' y 'Batman vs Superman', que son filmes con un reparto coral que incluye a otras figuras del universo DC Cómics.



"Hay una nueva, poderosa y conmovedora historia de Superman que aún no se ha contado. No podríamos estar más emocionados de trabajar con el brillante Coates", insistió J.J. Abrams en otro escrito.



El año pasado Abrams fichó por la franquicia de superhéroes para producir una serie de DC Cómics para HBO Max, emulando el éxito que Disney ha cosechado al estrenar ficciones televisivas derivadas de Marvel y Star Wars.