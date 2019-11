Una nueva generación de superhéroes llega con la novela póstuma de Stan Lee

LEA TAMBIÉN

Una nueva generación de superhéroes está lista para luchar contra el mal y lo hace desde las páginas de la novela póstuma de la leyenda del cómic Stan Lee, "padre" de personajes como Spider Man o Hulk, que llega a las librerías en España el próximo lunes 11 de noviembre del 2019, pocos días antes del primer aniversario de su muerte.

'Alliances. A Trick of Light', que llegará a Latinoamérica en la segunda quincena de noviembre, fue escrita por Stan Lee en colaboración con la periodista norteamericana Kat Rosenfield, antes de su fallecimiento a los 95 años el 12 de noviembre pasado en Nueva York.



Un mes antes de morir, Stan Lee sorprendió a los editores internacionales en la Feria del Libro de Fráncfort con el anuncio de su último proyecto, esta novela en la que aborda también temas que van desde las difíciles relaciones familiares a los riesgos de la tecnología invasiva, asegura la editorial.

La novela, cuya publicación en español forma parte de un lanzamiento mundial, incluye una introducción del creador de Marvel en la que recuerda cómo le fascinó la ciencia y los misterios "del más allá" durante el proceso de creación de personajes como Los Cuatro Fantásticos y los X-Men.



Y despertó su curiosidad por la tecnología que permite jugar con la propia realidad y le planteó interrogantes que traslada a esta novela: '¿Qué es más real, el mundo en el que nacemos o el que nos creamos?".

Esta es la portada en español de 'Alliances. A Trick of Light' de la leyeda del cómic Stan Lee. Foto: Web Infinity Cómics

Al comenzar esta historia "nos encontramos con una humanidad perdida dentro de su propia burbuja tecnológica, con la que cada ciudadano es el protagonista de su propia fantasía digital", señala Stan Lee en la introducción que escribió a este relato "lleno de tentadoras tecnologías".



En esta historia se presenta una nueva generación de héroes: son jóvenes y rebeldes, poseen superpoderes extraordinarios y no tienen miedo de usarlos.Su objetivo? Derrotar el mal que amenaza con destruir el planeta.



Nia y Cameron son estos héroes: Ella es una 'hacker' con mucho talento, pero se siente muy sola. Vive alejada del mundo con la sola compañía de un padre enigmático. El único modo que tiene para relacionarse con el exterior son las redes sociales pero la amistad virtual de un millón de desconocidos no llena ni de lejos el vacío que la envuelve.



Cameron tiene el sueño de triunfar en YouTube pero mientras graba un vídeo en un lago le sorprende un temporal que lo deja inconsciente. Y cuando despierta, ya no es el mismo porque tiene un sorprendente talento cibernético: la capacidad de controlar ordenadores y dispositivos electrónicos con la mente.



Ambos se unirán para usar sus poderes contra una oscura organización de recursos ilimitados que gestiona el mundo de la información desde la sombra.



Sus colaboradores en este proyecto, los escritores y cineastas Ryan Silbert y Luke Lieberman recuerdan también en el libro cómo Stan Lee dio el "toque maestro" en la creación de 'Alliances', al decidir que aunque el mundo de ficción estaría repleto de tecnología del futuro, el núcleo de la historia sería "tan humano y familiar al lector como un invitado a comer".



Un nuevo universo de este creativo, editor y productor que en 1939 comenzó su carrera en el negocio de los cómics, con solo 17 años, en la Timely Comics, que más tarde se convirtió en Marvel Comics.

Fue en 1962 cuando Stan Lee y Jack Kirby crearon la familia de héroes compuesta por Los Cuatro Fantásticos y en los años siguientes fueron naciendo personajes como Hulk, Thor, Iron Man, los X-Men, Daredevil, el doctor Strange y el más famoso de Marvel, Spider Man.