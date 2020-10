Este es el superhéroe más inteligente del Universo Marvel

LEA TAMBIÉN

Cuando se habla del mayor genio del Universo Cinematográfico de Marvel, el primer nombre que surge es el de Shuri. La hermana de Black Panther se ha erigido como la gran mente detrás de la tecnología de los superhéroes marvelitas. Sin embargo, parece que alguien ha reclamado el trono, una figura más veterana, pues parece que Hank Pym, de 'Ant-Man', es considerado el mejor científico de la saga.

Siempre ha habido un debate, entre los fans, sobre quién es el mayor genio de la saga. Inicialmente, ese papel lo tuvo Tony Stark, que fue capaz de crear su traje de Iron Man con varios trozos de material desechado en una cueva y terminó conquistando los viajes en el tiempo. Otros nombres, como los de Bruce Banner, Jane Foster y Erik Selvig también han destacado como las grandes mentes de la franquicia.



Sin embargo, fue Shuri la que más consenso ha logrado... hasta ahora. Fue en enero de 2017 cuando Ryan Coogler, director de 'Black Panther' declaró que la inteligencia de la hermana de T'Challa estaba "a la par que la de Tony Stark" y su reputación creció, hasta tal punto que Nate Moor, productor de la cinta protagonizada por Chadwick Boseman, consideró que Shuri era "la persona más inteligente del mundo".



Pero parece que ambos estaban equivocados. Según The Wakanda Files, una colección de registros técnicos del universo que Shuri ha recopilado, puede verse que, en efecto, comprende todas las innovaciones de Iron Man, no así las de Hank Pym. ¿El motivo? El Reino Cuántico.



"No tengo palabras para expresar la envidia que siente hacia [Scott] Langa y Pym por su tiempo en el Reino Cuántico. La investigación de la mecánica cuántica de Pym es emocionante. Las posibilidades de mejora en el transporte...", escribe la científica. No es de extrañar tal admiración, pues es el Reino Cuántico la llave al esperado multiverso en el MCU.



Ahora bien, si las mentes de Shuri y Hank Pym son extraordinarias por separado, juntas serían imbatibles. De momento, tocará seguir esperando, pues falta bastante para el estreno tanto de 'Black Panther 2' y 'Ant-Man 3', ambas previstas para 2022.