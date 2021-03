Está demostrado que la piel se repara, elimina toxinas y recupera el pH en horario nocturno

¿Quién tiene buen aspecto después de pasar una mala noche? Dormir las horas necesarias y descansar correctamente es fundamental para nuestra belleza, ya que es durante la noche cuando se activa el proceso natural de reparación. Con motivo del Día del Sueño, que se celebra hoy, 19 de marzo, desvelamos lo que un sueño reparador puede hacer por tu belleza y lo importante que es la calidad del sueño para lucir una piel bonita y potenciar la belleza corporal.

Está demostrado científicamente que por la noche aumentan los niveles de la hormona del sueño y descienden los de cortisol, la hormona del estrés. En este estado, la piel concentra su actividad en eliminar las toxinas acumuladas durante el día, recuperar el pH y repararse aumentando la elastina y el colágeno. Por tanto, un buen descanso es fundamental para una piel renovada.



Dado que los tejidos son más receptivos a los tratamientos por la noche, conviene aprovechar la rutina de belleza nocturna para aplicar productos que ayuden a levantarse con una piel más joven, firme y elástica por la mañana.



"Mientras que los tratamientos diurnos deben estar orientados a hidratar y proteger la piel de las agresiones externas, como la contaminación y las radiaciones, por la noche necesitamos potenciar el efecto reparador con sustancias nutritivas aplicadas después de una buena limpieza para garantizar los resultados", explica Alicia Flores, experta en dermatología y cosmética de Clínicas Láser Fusión.



El mejor tratamiento de belleza que existe es dormir un mínimo de siete a ocho horas diarias. Si preguntamos a cualquier modelo profesional, nos dirá que sus básicos imprescindibles de belleza son dormir bien y beber agua. Cuando duermes lo suficiente las ojeras desaparecen, la calidad de la piel aumenta y mejora nuestra expresión.



Los expertos recomiendan dormir boca arriba para evitar los roces en la cara y la presión que ejercemos con la almohada sobre las mejillas y la zona del contorno de ojos, lo que acentúan las arrugas.



También conviene colocar una funda de almohada de seda, no solo en beneficio de la piel, también para cuidar el pelo. Kourtney Kardashian y otras famosas han reconocido públicamente que utilizan este truco para tener la piel y la cabellera más brillantes y saludables.



A diferencia del algodón, la seda no tiene capacidad de absorción, por lo que no absorbe los productos que aplicamos antes de dormir y respeta la humedad de la piel. Además, gracias a su suavidad, el cabello no se encrespa y tampoco aparecen surcos ni marcas en la superficie facial.