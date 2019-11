A subasta una estrofa inédita de 'Las flores del mal' de Baudelaire

LEA TAMBIÉN

Una edición original de 'Las flores del mal', de Charles Baudelaire, que comprende una estrofa inédita añadida por el poeta francés de su puño y letra, se subastará el 22 de noviembre del 2019 en París.

El libro que será rematado en la casa de subastas Drouot está estimado entre 60 000 y 80 000 euros (unos USD 66 000 y USD 88 000).



Aunque Yves-Gérard Le Dantec, gran especialista de Baudelaire, ya había citado la existencia de esta estrofa del poema 'Las joyas', ni la propietaria del volumen en el que el poeta la añadió ni sus sucesores habían querido hasta ahora hacerla pública.



“Es inútil insistir en el interés primordial que representa el hallazgo de una estrofa inédita del gran poeta. Pienso que ninguna nota, ninguna palabra, inclusive ninguna carta inédita de alguien como Baudelaire pueden permanecer ocultos, todo lo que le atañe es interesante”, escribió sin éxito Le Dantec, en una misiva dirigida a la propietaria en febrero de 1928.



Publicado en 1857, 'Las flores del mal' fue objeto de un juicio por “ultraje a la moral pública” . El poema 'Las joyas', considerado obsceno, fue prohibido junto a otros cinco de la compilación. Los ocho cuartetos que lo componen describen a una mujer desnuda y lasciva que solo lleva encima sus joyas.

El noveno cuarteto añadido por Baudelaire reza: “ Et je fus plein alors de cette Vérité:/ Que le meilleur trésor que Dieu garde au Génie/ Est de connaître à fond la terrestre Beauté/ Pour en faire jaillir le Rythme et l'harmonie ” (Y así de esa verdad me llené:/ Que el mejor tesoro que Dios guarda para el Genio/ Es conocer a fondo la Belleza terrestre/ Para hacerle brotar el ritmo y la armonía) .