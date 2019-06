The Strokes y Billie Eilish, cabezas de cartel del Corona Capital de México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La popular banda neoyorquina The Strokes y la joven cantante californiana Billie Eilish encabezan el cartel de la décima edición del Festival Corona Capital que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre en Ciudad de México, anunció este lunes 3 de junio de 2019 la empresa organizadora.

The Strokes, formado en Nueva York en 1998, es uno de los máximos exponentes del indie de la década de los años 2000, cuando la crítica los calificó como "los salvadores del rock".



A pesar de que la actividad de la banda fue muy reducida durante unos años, en 2016 aparecieron todos los integrantes juntos (situación que no se daba desde 2011) en un videoclip y en 2017 realizaron una gira por Sudamérica.

Reviviendo sus grandes éxitos como Reptilia o Last Nite.



Por su parte, la otra gran cabeza de cartel será Billie Eilish, quien representa a las generaciones más jóvenes ya que con tan solo 17 años ha batido récords de ventas y se convirtió en un icono del pop internacional.



Su fama como artista empezó cuando tenía 14 años, a raíz del sencillo 'Ocean Eyes' que fue publicado en 2016 y se convirtió en un fenómeno viral.



Actualmente, y tras la publicación de su álbum debut 'When we all fall asleep, where do we go?' está cosechando grandes críticas y ampliando su público.

​



El cartel del festival de rock y música alternativa también contará con otros artistas y bandas de gran reconocimiento internacional como Interpol, Franz Ferdinand, Flume o Two Door Cinema Club.



El evento, autodenominado como "el festival de música internacional más importante de México", anunció también la participación de los británicos Years & Years, Keane o el australiano Nick Murphy, entre una cuarentena de grupos.



El vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, hará doblete en el festival, ya que también presentará The Voidz, su proyecto paralelo.



La primera edición del festival fue en 2010 y por sus escenarios han pasado bandas y artistas como The Killers, Lana del Rey, Kraftwerk, Pet Shop Boys, Phoenix y Massive Attack, entre otras.

La preventa de boletos tendrá lugar los días 5 y 6 de junio, y a partir del día 7 empezará la venta ordinaria.