'Stranger Things 3': El verano llega a Hawkins en la tercera temporada

El verano también puede ser el momento perfecto para los estrenos y así lo demuestra Netflix, que ha lanzado un nuevo adelanto de la tercera temporada de 'Stranger Things Season'. Además del clip, que muestra a varios de sus personajes disfrutando de la época de descanso, la plataforma también ha lanzado 14 pósters inéditos.

El teaser no revela ningún detalle de la trama, pero sí devuelve a los espectadores a la década de los 80. Billy tiene un nuevo trabajo en la piscina de la ciudad, donde vigila a los niños a golpe de silbato. Mientras, las madres de Hawkins, entre ellas Karen, están bronceándose al sol y anticipando ansiosamente el comienzo del turno de Billy, a quien no quitan ojo de encima.



Como los fans recordarán, en la segunda temporada la señora. Wheeler, recién salida de la bañera abre la puerta y encuentra a Bill buscando a Nancy. "No sabía que Nancy tenía una hermana", le dice Billy a Karen.



A pesar de la colorida estética ochentera, los hermanos Duffer, creadores de la serie, prometieron en su reciente libro que "el sentido de la diversión y la alegría" esconderán un punto oscuro, en la línea de las anteriores entregas.



"Si bien es nuestra temporada más divertida, también resulta ser nuestra temporada más densa", apunta Russ Duffer. "Nos inspira La Cosa de John Carpenter. También Cronenberg", agregó.



Por su parte, Netflix también lanzó 14 pósters, cada uno de ellos protagonizado por un personaje, entre los que no podían faltar las estrellas de la serie: Eleven, Mike, Dustin, Lucas y, por supuesto, los personajes adultos, Joyce Byers y Jim Hopper.



Netflix estrenará la tercera temporada de Stranger Things el próximo 4 de julio de 2019. Los hermanos Duffer serán los encargados de dirigir los dos primeros episodios de la tercera entrega.