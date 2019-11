Stormtroopers voladores en el clip de 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A menos de un mes para el estreno de 'Star Wars: The Rise of Skywalker', el episodio con el que se cerrará la nueva trilogía y que será también un fin de ciclo para la franquicia galáctica, la maquinaria promocional de Disney está a pleno rendimiento. Lo último es un un clip que muestra unos segundos de la película y en el que pueden verse a Stormtropers voladores.

En estas nuevas imágenes puede verse al trío protagonista de la saga actual, Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) y Poe (Oscar Isaac), reunidos de nuevo y huyendo de un escuadrón de Stormtroopers a través del desierto.



La escena, en la que también aparecen dos viejos personajes de la saga como Chewbacca y C-3PO sorprende al final, cuando pueden verse a algunos soldados de las fuerzas enemigas propulsarse con cohetes que les hacen volar.



Ver a Stormtroopers volando hace que Finn y Poe se sorprendan, haciendo que su huida se complique, aunque eso se intuye, ya que justo el clip acaba cuando los Stormtroopers alzan el vuelo.

Video: Youtube Cuenta: Star Wars





'The Rise of Skywalker' marcará un antes y un después en la saga en todos los sentidos. Más allá de cerrar el ciclo relacionado con el clan liderado por el personaje de Mark Hamill, será también el último estreno cinematográfico de 'Star Wars', al menos, durante tres años, puesto que Disney ha optado por dejar en barbecho la franquicia en los cines y desarrollar la saga a través de series para Disney+ como The Mandalorian o la ficción centrada en Obi-Wan que, protagonizada por Ewan McGregor ya está en camino.

Junto con el trío protagonista de la nueva saga, en 'El ascenso de Skywalker' estarán Adam Driver, Kelly Marie Tran, Carrie Fisher, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Keri Russell, Lupita Nyong'o, Anthony Daniels e Ian McDiarmid. La película llegará a los cines el 19 de diciembre, siendo el gran estreno de estas Navidades.