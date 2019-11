Stephen King regresa a Castle Rock en su novela ‘Elevación’

LEA TAMBIÉN

Stephen King regresa a Castle Rock, pueblo en el que ya ambientó varias de sus obras anteriores, en 'Elevación', una novela corta en la que narra la historia de Scott Carey, un hombre que sufre una insólita enfermedad.

El protagonista sufre un extraño fenómeno: a pesar de que pierde peso sin que su cuerpo lo note y todo lo que toca deja de tener gravedad durante el contacto, Scott se siente mejor cada día y decide disfrutar del momento.



La novela, lanzada en inglés en octubre del pasado año y recién publicada en español, es un libro atípico que se presenta en una edición especial con ilustraciones y "resulta tan emotivo como provocador", según afirma la editorial en una nota.

Un "antídoto contra nuestra cultura individualista" que es una historia de misterio pero muy diferente a las habituales de King, que además vuelve a dar un toque de atención a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que se ha convertido en habitual en sus últimos libros.



'Elevación' llega en español apenas dos meses después de la publicación de su última novela, 'El instituto', una prolífica trayectoria de un autor que a sus 72 años acumula casi 300 obras entre novelas y relatos cortos.

Entre ellos, clásicos como 'The Shining', 'Misery', 'Stand by Me' o 'Carrie', todos ellos con adaptaciones al cine, mientras que varias de sus obras han servido de base para la serie 'Castle Rock', lugar donde también se ambienta 'Elevación'.