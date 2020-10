Star Wars quiere que Robert Downey Jr. sea su nuevo gran Maestro Jedi

LEA TAMBIÉN

Robert Downey Jr. fue, hasta 2019, el gran abanderado del Universo Marvel. Pero su tiempo como Iron Man terminó en 'Vengadores: Endgame', y desde entonces sus fans se han preguntado cuál será su próxima gran franquicia. Aunque el actor ya ha anunciado que quiere continuar expandiendo el universo de Sherlock Holmes, ahora le reclaman desde otro universo, nada menos que el de Star Wars.

Mientras Downey Jr. y su mujer estudian cómo expandir las aventuras del detective más famoso del mundo, un nuevo rumor ha empezado a circular en la red. Al parecer, Disney quiere que la estrella de Vengadores asuma uno de los roles principales en las futuras películas de Star Wars, tal y como informa We Got This Covered citando como fuente a Daniel Richtman.



Aunque el informante no ofrece más información sobre este rumor, la sola idea de ver a Tony Stark empuñando un sable de luz es suficientemente jugosa para entusiasmar a sus seguidores. Actualmente, el futuro de la franquicia galáctica es incierto tras el final de la Saga Skywalker, que se cerró con El ascenso de Skywalker.



A eso se le suma el retraso de las próximas películas de Star Wars, que tras el parón sufrido por la pandemia de coronavirus se han pospuesto más de lo esperado. El primer filme, sin título oficial no está fijado hasta 2023 y otra película, que estará dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok) no verá la luz hasta diciembre 2025. La tercera de las películas previstas, que tampoco tiene título, no llegará a los cines hasta finales de 2027.



Si finalmente Downey Jr. acepta un papel en Star Wars lo más probable es que sea en una película, aunque también es posible que lo haga en una serie de Disney+. El estudio ya ha confirmado sus planes de seguir expandiendo el universo galáctico a través del servicio de streaming, con una 3ª temporada de The Mandalorian ya confirmada, la esperada serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor o la de Cassian Andor con Diego Luna.