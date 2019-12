'Star Wars' lidera la taquilla por segunda semana consecutiva en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Star Wars: The Rise of Skywalker” recaudó este fin de semana un estimado de 73,6 millones de dólares en boleterías de Estados Unidos y Canadá, ubicándose al tope de la taquilla por segunda semana consecutiva, según cifras de la firma Exhibitor Relations divulgadas este domingo 29 de diciembre del 2019.

La película, producida por Disney y promocionada como la novena y última parte de la saga que comenzó en 1977 con “Star Wars”, bajó considerablemente su recaudación si se la compara con los 177,4 millones del fin de semana pasado, el de su estreno, el tercer mayor debut de la historia según la publicación especializada Variety.



Además de totalizar una recaudación de 364,5 millones solo en Estados Unidos y Canadá, el cierre de esta aventura espacial ambientada en una galaxia muy, muy lejana, nuevamente sacó considerable ventaja sobre su más cercano contendiente.



En el número dos, “Jumanji: The Next Level”, de Sony, con Dwayne “The Rock” Johnson y Kevin Hart, obtuvo 34,4 millones.



“Frozen II”, por su parte, se ubicó en el tercer lugar por segunda semana consecutiva. La película animada sobre las nuevas andanzas de la reina Elsa recaudó 17 millones de dólares.



La adaptación del clásico de Louisa May Alcott, “Mujercitas”, ha tenido múltiples adaptaciones a la pantalla grande. Esta nueva versión, a cargo de la actriz y directora Greta Gerwig ("Lady Bird") ha recibido muy buenas reseñas y obtuvo en boleterías 16,2 millones de dólares, ubicándose en cuarto lugar en el fin de semana de su estreno.



Esta historia sobre las alegrías y sufrimientos de cuatro hermanas durante la Guerra Civil de Estados Unidos cuenta en su elenco con Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Emma Watson y Laura Dern.



El quinto lugar fue para la producción de Fox/Disney “Spies in Disguise”, con una taquilla de 13,4 millones. Este largometraje animado que apunta al público infantil tiene en su versión original en inglés las voces de Will Smith y Tom Holland.



Completan el top 10 de la taquilla norteamericana:



“Knives Out” (USD 9,9 millones)



“Uncut Gems” (USD 9,4 millones)



“Bombshell” (USD 4,8 millones)



“Cats” (USD 4,8 millones)



“Richard Jewell” (USD 3 millones)