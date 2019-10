Sri Lanka aplicará sanciones severas tras muerte masiva de elefantes

LEA TAMBIÉN

Sri Lanka anunció este martes 1 de octubre de 2019 que aplicará sanciones más severas con el objeto de proteger a los elefantes salvajes, puesto que investigadores sospechan que siete ejemplares encontrados muertos durante el fin de semana fueron envenenados por aldeanos.

El ministro de Vida Salvaje y Turismo, John Amaratunga, indicó que aplicará sanciones más severas a los infractores con la finalidad de brindar impulso a leyes promulgadas hace tres años, pero que sufrieron demoras administrativas.



Los elefantes son animales protegidos en esta nación isleña del sur de Asia, y estas nuevas leyes aumentan las penas de prisión y el monto de las multas para aquellos que cometan actos de crueldad hacia los paquidermos.



Las autoridades también dispondrán de poderes más amplios para investigar a los infractores, señaló Amaratunga, aunque no brindó más detalles a este respecto.



La investigación sobre la muerte de siete elefantes en una reserva natural en el centro de Sri Lanka demostró que los animales habían ingerido veneno, pero aún no está claro si fue accidental o fueron eliminados voluntariamente.



“Estas muertes fueron causadas por un veneno, pero intentamos establecer si se trató de un acto deliberado (de los aldeanos)”, añadió Amaratunga.



“Hemos constatado que muchos corredores para elefantes en las reservas de vida salvaje fueron invadidos por granjeros. Esto ha hecho aumentar el 'conflicto' entre humanos y elefantes ” , aseveró.



Se realizaron autopsias a los elefantes, pero aún no ha sido dado a conocer un informe definitivo, explicó.

Amaratunga añadió que 293 elefantes fueron abatidos en los primeros nueve meses de este año, en tanto 93 personas muerieron a causa de incursiones de paquidermos salvajes en aldeas cercanas a los santuarios naturales.



El año pasado, fueron eliminados 319 elefantes, en tanto éstos causaron la muerte de 96 personas, según datos oficiales.



Amaratunga señaló que el gobierno instaurará un santuario de 202 hectáreas para albergar a 47 elefantes domesticados, incautados a personas que no tenían licencias para su posesión.



Mucha gente adinerada en Sri Lanka mantiene a elefantes como mascotas para demostrar su riqueza, pero se registrarno numerosas quejas sobre mal trato y crueldad hacia ellos.

Según registros oficiales, hay unos 200 elefantes domesticados, en un país donde la población de éstos en estado salvaje está estimada entre 6 000 y 7 500 ejemplares.