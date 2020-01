Spotify negocia la compra del portal de deportes y cultura The Ringer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Spotify está en negociaciones para comprar el portal de deportes y cultura popular The Ringer, que incluye una exitosa parrilla de podcasts, informó este sábado, 18 de enero del 2020, The Wall Street Journal (WSJ).

Según el diario neoyorquino, las discusiones están en una fase inicial y podrían no terminar en una adquisición.



Se trataría, apunta el WSJ, de una de muchas potenciales compras que está estudiando la plataforma de streaming para seguir ampliando su presencia en el mercado del podcast.



El año pasado, la compañía ya gastó USD 400 millones para comprar tres empresas de ese sector y selló varios acuerdos con otras para tener contenidos de audio exclusivos.

The Ringer, fundada en 2016, cuenta actualmente con una treintena de podcasts que acumulan más de 100 millones de descargas al mes.



La compañía fue creada por el excomentarista de ESPN Bill Simmons, que anteriormente había creado para el canal deportivo un portal de un estilo parecido, Grantland, clausurado en 2015.



Aunque el tráfico de su web está por debajo del de otros competidores, The Ringer ha logrado un importante éxito con sus podcasts, que le generan importantes beneficios, según el WSJ.



Además del programa dirigido por su fundador, 'The Bill Simmons Podcast', la plataforma ofrece varios espacios con gran seguimiento sobre deportes, series de televisión o cine.