'Spider-Man: Lejos de casa' es la película más esperada del verano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Vengadores: Endgame' aún está arrasando en taquilla, pero no es la última película del Universo Cinematográfico Marvel que verán los fans este año. 'Spider-Man: Lejos de casa' llegará a los cines este verano y, según una reciente encuesta de Fandango, es el título más esperado de la temporada.

Según Yahoo Entertainment, Fandango "encuestó a más de 2 000 espectadores" para su "Encuesta de la película del verano más esperada" con el propósito de descubrir "en qué están más emocionados los fans, gastando su dinero en la taquilla". 'Spider-Man: Lejos de casa' se coronó como "El éxito del verano más esperado", seguida por 'Rocketman', 'Godzilla: El rey de los monstruos', 'X-Men: Fénix oscura', 'El rey del león', 'Toy Story 4', 'Men in Black: Internacional', 'Fast & Furious Present: Hobbs & Shaw', 'Aladdin', y 'La vida secreta de las mascotas 2'.

Video: YouTube, canal: SensaCine TRAILERS



'Spider-Man: Far From Home' también obtuvo el primer lugar en la categoría de Actriz más esperada, ya que los espectadores esperan ansiosos por ver a Zendaya como MJ. Tom Holland se hizo con el tercer puesto y Jake Gyllenhaal con el quinto entre los "Actores más esperado", junto con el también actor del UCM, Chris Hemsworth, ocupando el primer lugar por Men in Black: International.



Dirigida por Jon Watts, completan el reparto Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jon Favreau y Tony Revolori. En esta nueva entrega de Spider-Man, el superhéroe "decide unirse a sus mejores amigos Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas.



Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás a los superhéroes durante unas semanas desaparece rápidamente cuando acepta a regañadientes que Nick Fury descubra el misterio de varios ataques de criaturas elementales" reza la sinopsis oficial, adelantando también el regreso de Samuel L. Jackson.