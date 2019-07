¿Confirma 'Spider-Man: Far From Home' que Iron Man es un skrull en 'Endgame'?

LEA TAMBIÉN

'Avengers: Endgame' marcó un punto de inflexión en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM). El último enfrentamiento contra Thanos y sus intentos para echar abajo su plan marcó un antes y después para los héroes, pero oficialmente no supuso el final de la Fase 3 y de la Saga del Infinito. Este honor le corresponde a 'Spider-Man:Far From Home', la segunda película en solitario del Peter Parker de Tom Holland que introduce importantes novedades.

Atención, esta nota contiene spoilers

Novedades que afectan al presente, al futuro... y puede que también al pasado del UCM. Se trata, como bien sabrán los fans de Marvel que ya han visto la película, de la segunda escena post-créditos del filme protagonizado por Tom Holland.



La secuencia, protagonizada por Nick Fury, conlleva implicaciones que pueden poner patas arriba todo lo visto hasta ahora en el Universo Cinematográfico Marvel. La escena extra revela que Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders) no eran realmente ellos. En realidad eran Talos y su esposa Soren, los dos skrulls que aparecieron en 'Captain Marvel' y cuya alianza con Fury, que se selló al final de aquel filme ambientado en los años 90, se mantiene en el futuro.

En este punto, hay que tener en cuenta que si Fury y los Skrulls se conocieron por primera vez en 1996 durante su enfrentamiento con Capitana Marvel y los Kree, eso significa que ha estado trabajando activamente junto a ellos durante al menos 27 años, ya que 'Far From Home' tiene lugar en el año 2023, ocho meses después de los eventos de 'Avengers: Endgame' que, hay que recordar, saltó cinco años adelante en el tiempo para mostrar las consecuencias del primer chasquido.

Después de revelar su verdadero aspecto, el propio Talos llama a Fury para reportar todo lo ocurrido con Spider-Man y Mysterio y el antiguo líder Shield aparece tumbado tomando un cóctel frente a una idílica playa. Segundos después, cuando cuelga el teléfono, se revela que en realidad todo es un holograma y que Fury está a bordo de una gran nave espacial rodeado de alienígenas a su cargo.



Pero más allá de todo lo que esto implica para el futuro del UCM, como la más que probable presentación de Sword (la sucesora intergaláctica de Shield que se ocupa de combatir amenazas que llegan desde fuera de la Tierra), lo que ha volado la cabeza de los fans que ahora se preguntan si, al igual que Fury, otros de los héroes de Marvel han sido suplantado por los skrull en otras películas.



Una hipótesis ante la que rápidamente hay quien se agarra para intentar ver abierta la posibilidad de revertir la muerte más devastadora en el Universo Marvel hasta la fecha, la de Tony Stark. ¿Era Iron Man un skrull en 'Avengers: Endgame'? Se preguntan los fans que quieren creer que el carismático héroe escapó de la muerte y no dio su vida para salvar el planeta y acabar con Thanos y sus huestes.



La posibilidad, aunque existe, es bastante remota ya que, entre otras cosas, arruinaría por completo el épico final de la película, pero es un halo de esperanza para que Robert Downey Jr. pueda aparecer, aunque sea como skrull, en algún momento en futuras películas.



También ha llamado la atención que el nuevo sistema de vigilancia Edith, las gafas que Tony Stark lega a Peter Parker en Far From Home, no pueda identificar a Fury y Hill como skrulls. Un hecho que abre dos posibilidades: Stark desconocía por completo a Skrulls, a pesar de saber que existían docenas de otras razas alienígenas, o que Stark sabía de las operaciones skrulls en la Tierra y del alguna forma prohibió que el software los reconociera para no revelar el secreto a Parker... o a cualquier otra persona que pueda tener el control de Edith.