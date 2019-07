'Spider-Man: Far From Home' abre la cartelera de verano en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

‘Spider-Man: Far From Home’, la segunda aventura en solitario del superhéroe arácnido, que se estrena el 5 de julio de 2019 en el Ecuador, pone de vuelta al actor Tom Holland en el papel de Peter Parker.

Esta vez, el joven protagonista deberá demostrar si está listo para convertirse en el héroe que el mundo tanto necesita y hacer honor a la memoria de su mentor, Tony Stark/IronMan, quien ha dejado un gran vacío en el equipo de Los Vengadores, que ha inspirado homenajes de todo tipo en el transcurso de esta nueva película.​

Holland vuelve a hacer equipo con el director Tom Watts en una película que retoma el espíritu juvenil y desenfadado que funcionó bien en ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017). Siguiendo esa premisa, el filme expande las fronteras del universo cinematográfico de Spider-Man, con una aventura que lo lleva a través de Europa y a la que también se integran nuevos personajes.



La primera parte del filme muestra a un Peter Parker abrumado y que intenta poner su vida en orden y dejar atrás la sombra de Tony Stark, tras los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’.



En un intento por darle un descanso al superhéroe y volver a ser un adolescente común y corriente, se embarca en un viaje escolar de verano rumbo a Europa, junto a sus amigos.



Del otro lado del Atlántico, la película va tomando forma de un ‘road movie’, con escalas en Venecia, Praga, Berlín o Londres. Locaciones que, si bien refrescan el escenario de la aventura, no sobrepasan el formato de tarjeta postal a través de la cámara.



En ese punto, el joven elenco que acompaña a Holland se lleva el crédito sobre los momentos más divertidos del filme. Actores como Zendaya, Jacob Batalon o Tony Revolori retoman sus personajes como piezas que van hilando las subtramas de acción, drama y romance, acompañados de una ecléctica y entretenida banda sonora. Su efectividad incluso mitiga la reincidencia del guion en ciertos lugares comunes y situaciones muy triviales incluso para los propósitos del filme.

Pero el viaje tomará un giro inesperado cuando Peter conozca a Mysterio (Jake Gyllenhaal) y tenga que volver a vestir el traje arácnido para juntos frenar el ataque de unas extrañas criaturas, que van dejando un rastro de destrucción en todo el continente.



Gyllenhal interpreta a un personaje que proviene de una Tierra que existe en una dimensión paralela a la nuestra y que podría ser consecuencia del chasquido de Tanos. Pese a las dudas que podría despertar el protagonista de ‘Brokeback Mountain’ en su debut en esta franquicia de superhéroes, el actor consigue deslizarse con ingenio y soltura en un personaje que aparece de una manera inesperada en su versión cinematográfica.



La idea de que las acciones de Thanos hayan revelado la existencia de realidades paralelas, deja abierta la puerta a una infinidad de posibilidades con respecto a tramas y personajes. En ese contexto, y siguiendo la premisa de la cinta animada ‘Spider-Man: Into the spider-verse’, la posibilidad de ver en una misma película de acción real a distintas versiones del propio Spider-Man no resulta descabellada, incluso para el propio Tom Holland.

La idea ha revivido el recuerdo del Spider-Man interpretado por Tobey Maguire y Andrew Garfield, en dos intentos previos por consolidar una saga del personaje. Maguire interpretó al superhéroe en una trilogía dirigida por Sam Raimi entre 2002 y 2007. Garfield le tomó la posta en un ‘reboot’ de dos entregas (‘The Amazing Spider-Man’, 2012 y ‘The Amazing Spider-Man: Rise of Electro, 2014), a cargo de Marc Webb.



Sin embargo, fue la versión de Tom Holland la que finalmente se integró al Universo Cinematográfico de Marvel a partir de ‘Capitán América: Civil War’ (2016).



En una entrevista para el programa de Jake Hamilton, el actor Tom Holland respondió con entusiasmo a la pregunta sobre si le gustaría hacer una película donde aparecieran Maguire y Garfield, como versiones alternativas de Spider-Man.



La idea abrió el debate sobre cuál de los tres actores ha hecho la mejor interpretación, así como quién ha capturado mejor la esencia del personaje en el comic creado por Stan Lee y Steve Ditko, en los años 60.