'Spider-Man 3' anuncia tres títulos: Home-Wrecker, Phone Home y Home Slice

Los tres protagonistas de la saga 'Spider-Man', Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya, anunciaron este martes 23 de febrero del 2021 el título de la esperada nueva entrega con una peculiaridad: Son tres nombres diferentes, 'Home-Wrecker', 'Phone Home' y 'Home Slice'.

Cada actor publicó en su perfil de Instagram una imagen del rodaje acompañada cada una de un título diferente que causó confusión entre los seguidores de la franquicia Marvel, quienes se aventuraron a teorizar si realmente tendrá tres títulos, si están compitiendo por elegir uno o si es todo una broma promocional.



"Muy emocionado por anunciar el nuevo título de Spider-Man. No puedo esperar a que todos vean lo que hemos estado preparando", anunció Holland, actual intérprete del superhéroe arácnido.



En una serie de entrevistas paralelas por su próximo estreno, 'Cherry', Holland aseguró que el rodaje de la nueva película de 'Spider-Man' estaba siendo complicado porque se trata de la película "más ambiciosa" que ha grabado.



Si el título de Holland era el de 'Phone-Home', Zendaya apostó por 'Home-Slice' mientras que Batalon optó por 'Home-Wrecker'.



Algunos blogs especializados consideran que podría ser una referencia a las múltiples historias que narrará esta película, aunque Marvel no se ha pronunciado al respecto.



Holland salvó a 'Spider-man' en el último minuto



Holland, quien pone rostro y cuerpo en el cine al actual Spider-Man, fue fundamental en las negociaciones que mantuvieron los presidentes de Disney y Sony para salvar el acuerdo sobre los derechos del superhéroe arácnido en el universo Marvel, de donde estuvo a punto de desaparecer.



Hasta entonces, ambos gigantes del entretenimiento pactaron que las películas en las que Spider-Man fuera protagonista serían de Sony, compañía propietaria de los derechos, a cambio de que Disney pudiera incluir al superhéroe como un personaje más en el resto de películas de Marvel Studios.



Pero Disney quiso reconsiderar el acuerdo y compartir con Sony tanto la financiación como los beneficios derivados de las cintas sobre Spider-Man, algo que de primeras rechazó Sony.



'Spider-Man: Far From Home' (2019) es la película que más dinero ha dado al estudio en sus 95 años de historia, con más de USD 1 100 millones recaudados en todo el mundo.