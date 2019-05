SpaceX confirma la destrucción de cápsula tripulada Dragon durante una prueba; no se registran heridos

LEA TAMBIÉN

La empresa aeroespacial SpaceX confirmó este jueves (2 de mayo del 2019) que una cápsula tripulada Dragon quedó destrozada durante una prueba realizada el pasado 20 de abril en Florida, que involucró una explosión y en la que no se registraron heridos.

Durante un encuentro con medios, el vicepresidente de Garantía de la Misión, Hans Koenigsmann, manifestó que el incidente, que calificó como "una anomalía", se produjo menos de un segundo antes de que se activaran los propulsores del sistema de escape SuperDraco de la cápsula.



El ejecutivo señaló que tanto la compañía privada como la NASA, socios en la misión de mandar astronautas al espacio, se encuentran investigando el hecho, pero reiteró su confianza en el sistema de propulsores de SuperDraco, los cuales se han probado unas "600 veces", dijo.



"Necesitamos aún recolectar evidencia. Tenemos que asegurarnos de no perdernos nada", señaló a los periodistas Koenigsmann, quien no hizo referencia a un vídeo filtrado que muestra el presunto momento en que la cápsula queda destrozada en Florida.



El incidente servirá para fortalecer la compañía, dijo el vicepresidente, que habló con los medios un día antes del lanzamiento de la cápsula de carga Dragon a la Estación Espacial Internacional (EEI), la cual no usa el mismo sistema de escape SuperDraco, según dijo.



La cápsula tripulada Dragon está pensada para transportar astronautas e iniciar los que serían los primeros vuelos comerciales aeroespaciales.



El pasado mes de marzo la compañía estadounidense dio un paso adelante hacia esa meta al lanzar con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida) la cápsula Dragon, ahora destruida, hacia la EEI con unos 180 kilos de suministros en su interior y volver a tierra cinco días después.



La llamada Demo Mission-1 (DM-1), un "vuelo de prueba sin tripulación a bordo", demostró la capacidad de SpaceX para viajar de forma "segura y fiable hacia y desde la EEI", según dijo entonces la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.



La Crew Dragon, una versión mejorada del módulo de carga Dragon, realizó en abril pasado un nuevo test para probar sistemas de emergencia, antes de transportar, se prevé que a fines de este año, dos astronautas a la estación espacial, aunque ello dependerá ahora de los resultados de las investigaciones tras la explosión.

La cápsula tripulada Dragon es resultado de un contrato que SpaceX firmó con la NASA para transportar astronautas a la estación espacial, para lo que actualmente la agencia aeroespacial estadounidense debe recurrir a la Soyuz rusa.