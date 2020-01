Persona sorda exige subtítulos a sitios de contenido para adultos en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Quizás tres grandes sitios con contenido para adultos, Pornhub, Redtube y Youporn, tengan que agregar leyendas a sus videos: un neoyorquino sordo los demandó ante la justicia por no subtitularlos.

Yaroslav Suris presentó una demanda colectiva el jueves 16 de enero del 2020 ante la corte federal de Brooklyn contra los tres sitios y su casa matriz canadiense, Mindgeek, por violación de la ley estadounidense de 1990 que protege a los discapacitados de la discriminación.



Suris ya había demandado en el pasado a Fox News y al New York Post basándose en esta ley.



En su nueva demanda, enumera una larga serie de videos con títulos provocativos que quiso mirar en el sitio entre octubre del 2019 y enero del 2020, y asegura que no pudo entenderlos por falta de leyendas.



“Sin subtítulos, los sordos y discapacitados auditivos no pueden beneficiarse de los contenidos de video como el resto del público”, escribió en su demanda de 23 páginas.



Suris reclama a los sitios que incluyan subtítulos, y les pide una indemnización por daños y perjuicios por un monto no precisado.

En un comunicado enviado a la AFP, Corey Price, vicepresidente de Pornhub, destacó que el sitio ofrece “una categoría con subtítulos”, e incluyó en su mensaje de correo electrónico un enlace a la categoría en cuestión.