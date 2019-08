Sonia Luna, primera finalista de Miss Ecuador, perdió la demanda que presentó contra el certamen

LEA TAMBIÉN

Este lunes 19 de agosto del 2019 estaba prevista la audiencia pública para resolver la demanda que Sonia Luna interpuso contra la organización del certamen por supuestas irregularidades durante la elección de la nueva Miss Ecuador. La audiencia se resolvió con un fallo a favor de la organización del certamen.

Entre las irregularidades denunciadas por Luna, está el hecho de que algunos miembros del jurado calificador habrían tenido un conflicto de intereses por tener relaciones profesionales, de amistad o afectivas con las candidatas. Así lo afirmó Alejandro Vanegas, abogado de Luna.



La denuncia fue recibida el 5 de agosto del 2019 en Guayaquil. La acción de protección fue admitida a trámite el 8 de agosto del 2019 por la jueza titular de la Unidad Judicial Sur de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil Eloísa Stefanía Sambrano Ruiz.



La denuncia también señalaba que pese a que se solicitaron las calificaciones que obtuvieron las candidatas en reiteradas ocasiones, los directivos de la organización no entregaron los documentos.



El fin de la acción legal presentada por Luna era determinar la existencia de una supuesta discriminación en contra de la ex Reina de Guayaquil y las participantes, que la organización ofrezca disculpas públicas a las candidatas y recibir una compensación económica para destinar a fundaciones con las que Luna trabaja.



Según su abogado, la joven "no quiere la corona, no quiere un dólar para ella. Sonia aspira justicia y transparencia en el certamen".



Una cláusula del contrato estipula que las concursantes a Miss Ecuador están impedidas de realizar reclamaciones, expresar quejas o crítica por inconformidad respecto al reinado. Sonia Menéndez, madre de Luna, indicó que su hija firmó el contrato porque confió en que el proceso sería transparente.



La ganadora del certamen Miss Ecuador 2019 fue la guayaquileña Cristina Hidalgo. Ella recibió la corona de la manabita Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018, en una gala que tuvo lugar la noche del 19 de julio del 2019 en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil.