Sonia Luna, primera finalista del Miss Ecuador demandará al certamen

Sonia Luna, la primera finalista del certamen Miss Ecuador 2019, cuestionó la transparencia de la noche de elección del reinado nacional de belleza que coronó a la guayaquileña Cristina Hidalgo el pasado 19 de julio en el Teatro Centro de Arte Guayaquil y pide cambios en la reglamentación del concurso.

Los abogados de la exreina de Guayaquil 2017 preparan una demanda para solicitar se divulguen las calificaciones de los jurados de las seis finalistas del certamen y se elimine un artículo del contrato que firman las candidatas que les impide realizar reclamaciones, expresar quejas o crítica por inconformidad respecto al reinado.



Lenín Duque, abogado de Luna, cuestionó que ni la notaría que dio fe de los resultados ni una empresa auditora cuenta con las calificaciones de los jurados a las seis finalistas en las etapas de la noche de elección y la entrevista previa, y solo se obtuvo un promedio general de finalistas en su respuesta a la pregunta final en la gala, dijo.

La guayaquileña Cristina Hidalgo recibió la corona como Miss Ecuador 2019 de la manabita Virginia Limongi, en una gala de elección realizada el pasado 19 de julio en el Teatro Centro de Arte Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO

“Obtuvimos una copia certificada de los resultados notariados de la elección, pero llama la atención que en la notaría solo constan los resultados tabulados y resumidos de las respuestas que les hizo el jurado al final del certamen”, indicó Duque.



“Tenemos una copia de la solicitud que le hizo la organización a la Notaría y lo que le solicitaron solo fue el puntaje tabulado y resumido de la pregunta, nadie más tiene los resultados completos, solo la Organización Miss Ecuador, y eso nos hace presumir que no ha sido transparente todo el proceso”, agregó.



Duque ratificó este lunes 29 de julio 2019 que preparan una demanda para exigir que se transparenten los resultados y eliminar una cláusula del contrato que firman las candidatas en la que renuncian a expresar su inconformidad con el reinado.

Sonia Luna, que se llevó el título de primera finalista en la gala Miss Ecuador 2019 cuestiónó la transparencia del certamen. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

El artículo 5.4 del contrato indica que la aspirante renuncia a realizar cualquier reclamación, queja o crítica por inconformidad con la decisión que tome la Organización Miss Ecuador, sus delegados o el jurado calificador, prohibiendo las manifestaciones de inconformismo a través de medios de comunicación y de redes sociales.



“Queremos pedir la nulidad de la cláusula a través de la cual se determina que las candidatas deben callar y se las priva de su derecho a la libertad de expresión, que es un principio constitucional y su derecho a la defensa que también ha sido trasgredido a través de ese contrato”, señaló el abogado



Julio César Cueva, abogado representante de la Organización Miss Ecuador, señaló que se defenderán de las acusaciones una vez que se inicien las acciones judiciales del caso y que presentarán “las evidencias de que nunca ha existido ni falta de transparencia, ni fraude y mucho menos actos de corrupción”.

Cueva defiende que el contrato firmado por las candidatas es ley para las partes. “Existe un video en el que la candidata con uno de sus progenitores leyó el contrato tres veces y lo firmó estando conforme. Es lamentable que diga ahora que no estaba de acuerdo, luego de que no les resultó favorable la decisión subjetiva de siete jurados, en cuyas determinaciones no tiene ninguna injerencia la Organización”, agregó.