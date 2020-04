La soledad en las calles chilenas por la cuarentena atrae a pumas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El hallazgo de otro puma que deambulaba en suburbio de la capital chilena en horas de la noche, mantiene atentos a los expertos que atribuyen el fenómeno a la falta de alimentos y a la soledad de las calles por la cuarentena ante la propagación del coronavirus.

El segundo felino capturado en pocas semanas se suma a casos similares en otros países de animales silvestres caminando por ciudades vacías, debido a las medidas de prevención ante la pandemia de covid-19, que ya se acerca al millón de infectados.



"Hemos visto en los noticiarios de otros países otro tipo de fauna que se adentra a la ciudad, por el mismo factor de que como el humano no está, no hay ruido, se atreven a explorar un poco más", dijo a Reuters Marcelo Giagnoni, director metropolitano del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.



El Gobierno decretó un toque de queda en el país para contribuir a reducir la circulación de personas.



"Este es un fenómeno único que estamos todos viviendo", agregó, al explicar que no tienen algún registro anterior del comportamiento.



Mientras tanto, las imágenes y videos de los pumas se han hecho virales en todas las redes sociales.



El experto comentó que en el caso chileno la persistente sequía que ha afectado al país y la consecuente falta de alimentos también contribuye a que los animales se acerquen a centros urbanos.



El ejemplar capturado esta semana era una hembra adulta de bajo peso corporal -unos 22 kilos- y está en manos de especialistas para chequeos antes de devolverla a alguno de los cerros cordilleranos que rodean Santiago.



El macho capturado antes en la céntrica comuna de Ñuñoa fue reinsertado a su hábitat la semana pasada.

"Se encontraba en excelente condición de salud, así que procedimos a la liberación después de un par de días en el Parque Metropolitano de evaluación médica", señaló Giagnoni.