System of a Down estrena dos sencillos después de 15 años

La banda de rock System of a Down (SOAD) acaba de estrena dos canciones nuevas después de 15 años de silencio musical. Protect the Land y Genocidal Humanoidz son los títulos de los nuevos sencillos publicados en las principales plataformas digitales de música.

El anuncio lo hizo la misma banda a través de un comunicado publicado en las cuentas de sus redes sociales. "Nosotros, como SOAD, acabamos de lanzar nueva música por primera vez en 15 años. El momento de hacer esto es ahora, ya que juntos, los cuatro tenemos algo extremadamente importante que decir como una voz unificada”, dice el comunicado.



El grupo nació en Los Ángeles, en 1994, integrado por los músicos de ascendencia armenia Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan. Entre 1998 y 2005 publicaron cinco álbumes de estudio y estuvieron cuatro veces nominados a los premios Grammy.

El grupo alcanzó reconocimiento con canciones que hablan sobre discriminación, violencia, consumismo y otros temas sociales. En noviembre de 2005 se publicó ‘Hypnotize’, que sería el quinto y último disco del grupo. Al año siguiente se anunció que la banda tomaría un receso indefinido.



Desde entonces han pasado 15 años para que el grupo vuelva a reunirse en un estudio para grabar dos canciones con las que buscan crear conciencia sobre el conflicto bélico entre Artsakh, Armenia y Azerbaiyán, que se reactivó a finales de septiembre del 2020.



“Ambas canciones, Protect The Land y Genocidal Humanoidz, hablan de una guerra terrible y seria que se está perpetrando en nuestras patrias culturales de Artsakh y Armenia”, dice la banda, seguido de una explicación sobre los orígenes de este conflicto bélico que ha dejado cuantiosas bajas civiles y militares.

Video: YouTube, canal: System Of A Down





En ese contexto, el grupo informó que sus nuevas canciones pueden escucharse en ‘streaming’, pero también están disponibles para su compra en su página oficial en Bandcamp, cuyos ingresos serán destinados al Fondo de Armenia.



“Los fondos de los pedidos anticipados de Bandcamp más de nuestra nueva colección de merchandising se utilizarán para proporcionar ayuda y suministros básicos cruciales necesarios para los afectados”, explicaron en otro mensaje.



Las dos canciones se acompañan con videos publicados en el canal Youtube de la banda. El videoclip de Protect The Land muestra imágenes de las recientes protestas y combates en el territorio de Artsakh, así como varios retratos de civiles y activistas. “Quería mostrar la unificación de nuestra gente en todo el mundo por una causa común, ilustrando el poder en números. Así que reunimos a personas de todas las edades y profesiones que creen y luchan por esa misma causa”, dijo Odadjian en entrevista a medios internacionales.



El video de Genocidal Humanoidz solamente proyecta una imagen fija y el audio oficial. La letra de esta canción hace referencia a una lucha contra el poder del mal, escrita por Malakian e interpretada sobre un potente sonido de black metal.

Video: YouTube, canal: System Of A Down