Si no obtiene un cupo para la ‘U’, siga estos cinco consejos

Yadira Trujillo (I)

Tras la primera postulación a la educación superior a través del sistema de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), los aspirantes deberán aceptar o rechazar los cupos asignados de forma automática durante los días 5, 6, 9 y 10 de octubre.

Quienes no consigan un cupo tendrán una nueva oportunidad para postular. La Senescyt todavía no ha confirmado la fecha de este proceso.

Este lunes 4 de octubre del 2021, EL COMERCIO conversó con Francisco Rosero, experto en orientación vocacional de la Universidad de las Américas (UDLA). Estos son sus consejos para hacer una elección idónea en la segunda postulación:

Establecer un plan de vida

Los chicos deben generar un plan de vida. Este consiste en que se pregunten ¿por qué elijo esta carrera?, ¿qué me motiva?, ¿con ella podría cumplir con mis objetivos?, ¿es lo que me veo haciendo para trabajar y ganar dinero?

Es necesario ver si la carrera se apega a las aptitudes de cada persona y potencia sus capacidades. El plan de vida debe incluir opciones secundarias claras.

Tener un plan b

Uno de los grandes problemas es que los chicos no generan un plan b sólido; se enfocan en una sola carrera, pero no analizan posibles opciones similares, en entornos de trabajo o académicos que se apeguen a sus intereses.

Esto hace que cuando postulan a una opción y no se les da la oportunidad no saben qué más escoger. No conocen el mercado académico. Estamos basados en carreras con una mejor proyección financiera y se dejan de lado las que no se conocen. Esto es porque no se revisa la oferta académica.

Analizar demanda de carreras

Hay carreras que son muy difundidas y de altísima demanda. Eso hace que el puntaje requerido para obtener un cupo sea muy alto para alcanzar ese objetivo porque hay muchos interesados para pocas plazas.

Por ende, no significa que el postulante no tenga la capacidad, sino que la competencia es muy grande. Al haber una frustración personal de los chicos se vuelve a repetir el escenario para la segunda postulación.

Elección responsable e informada

Es importante que se tome en cuenta el plan de vida para elegir una carrera y además que los jóvenes puedan contactarse con las universidades o los coordinadores de carrera para que les digan cuál es el mercado laboral existente. Deben preguntar dónde están trabajando las personas que estudiaron esa carrera. Así se informan sobre cuáles son las probabilidades de empleo.

Opciones con relación entre sí

El poder elegir hasta cinco opciones de carrera implica ampliar las posibilidades de obtener un cupo en el área de interés. Por eso es importante que las opciones tengan relación entre sí y no se elijan carreras completamente distintas (medicina, derecho, ingenierías). Por ejemplo, hay carreras de ciencias de la salud que están englobadas en facultades y tienen elementos en común. Lo mismo pasa con las carreras técnicas.

Por ejemplo, si quieren estudiar periodismo, quizá la otra opción sea la comunicación corporativa, luego podrían especializarse en sus otros intereses, en ese mismo campo. La idea es que las carreras permitan al joven acercarse y cumplir con el plan de vida trazado.