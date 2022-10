Seguridad y campaña electoral, en discursos por la Independencia de Guayaquil

Es año electoral y fue eso lo que se impuso en los discursos de la Sesión Solemne por la Independencia de esa ciudad fue la propaganda. Foto: Cortesía Donald Díaz

Blanca Moncada Pesantes (I)

Guayaquil atraviesa su peor momento en la historia respecto a la violencia y la inseguridad. Pelea por su vida este 9 de Octubre de 2022 una agente policial de 24 años, tras el ataque a una UPC en uno de los sectores más peligrosos de la ciudad, Socio Vivienda. Pero es año electoral y fue eso lo que se impuso en los discursos de la Sesión Solemne por la Independencia de esa ciudad fue la propaganda.

La alcaldesa Cynthia Viteri subió con un vestido dorado al podio que la esperaba en plena Plaza San Francisco donde fue el acto solemne por los 202 años de Independencia. En ese marco, aprovechó para recordar a quienes llegaron y ocuparon dos cuadras hasta el Malecón 2000, que ella sí ha hecho cosas por Guayaquil.

Repitió logros. Mencionó al inaugurado, hace tres años, hospital del Bicentenario y repitió lo que siempre ha dicho en entrevistas, ruedas de prensa y sus enlaces: los kits alimenticios, las becas de estudio y, por supuesto, las tablets que ha entregado el Municipio. De hecho, prometió una tablet en cada una de las casas.

Ofreció la próxima primera piscina de olas del suburbio, los centros de desintoxicación y prometió la construcción de un hospital de salud mental.

Viteri trajo el tema que está sobre la mesa y que todos esperaban escuchar: la inseguridad. Llegó a compararse con la reina Isabel I, quien debió enfrentar a la invasión de la Armada invencible de España en 1588, Dijo estar en la primera línea de batalla, pero admitió que los crímenes atroces que atestigua Guayaquil destruyen los cimientos de la sociedad.

Admitió también lo que se sabe hace meses. Que la recuperación económica lograda tras pandemia está en juego. Que las extorsiones han llegado a cada rincón de la ciudad, que muchos deben pagar vacunas solo por cruzar la calle. "Guayaquil enfrenta esta guerra, pero estamos acostumbrados a las guerras", ha dicho la alcaldesa.

Repudió, además, los atentados a RTS y Extra de estos días, cuando el primer medio fue baleado y al segundo le llegaron panfletos amenazantes. Y pidió recursos para este problema. "Guayaquil no quiere más reuniones, quiere acciones contra la delincuencia", sentenció. Lasso la escuchaba sentado.

La campaña

Viteri recordó de dónde viene, con influencia de León Febres Cordero y Jaime Nebot, pero no mencionó en ninguna parte del discurso la línea argumental de estos últimos 30 años de administración socialcriatiana: "el modelo exitoso".

En cambio, dijo que la suya es la Alcaldía de la gente. Y que mientras "hienas" pelean por su cargo en esta campaña, diez contra una, ella seguirá sirviendo a la ciudad, aunque adelantó que al vicealcalde Josué Sánchez le tocará tomar las riendas del Cabildo mientras ella cumple con la ley electoral. Durante Mes y medio estará de campaña.

Lasso dejó la seguridad para el final

El presidente Guillermo Lasso aseguró haber hecho la mayor inversión social de las últimas administraciones, con USD 13 000 millones, USD 2 000l millones más que Lenín Moreno y USD 5 000 millones más que la última administración de Rafael Correa.

Defendió su orden económico y se dedicó a lanzar cifras de lo logrado, aunque luego dijo que no quería convertir sus palabras en un informe a la Nación. "Todo el Ecuador puede ver que este gobierno está pagando USD 300 millones al IESS. 256 millones a Solca y otros prestadores por deudas pendientes", narró, esto, aunque este medio conoce que la deuda en cuestión, solo en prestadores, bordea los USD 1 200 millones.

Viteri, que lo escuchó sentada, no ocultó su sorpresa e indignación cuando dijo que solamente para Guayaquil serán desembolsados hasta fin de año USD 75 millones. La Alcaldesa gesticulaba como si no entendiera de qué hablaba el Mandatario, que esos fondos no habían llegado a la ciudad.

Sobre la seguridad, dijo que es un problema estructural. "No es delincuencia. Es narcotráfico y crimen. Hay que encarar el problema de raíz con un proyecto para fortalecer capacidades operativas. La violencia se debe a la reacción de las mafias por la acción firme del gobierno", sostuvo.

Además, señaló en su discurso que la agente atacada en Socio Vivienda había muerto. Incluso pidió que Dios la tuviera en su gloria, pero la Policía aclaró que el Presidente estaba mal informado porque seguía con vida, aunque en condición crítica.

Una sesión diferente

En los alrededores de la Plaza San Francisco, donde a las 19:00 la alcaldesa Cynthia Viteri ofició la Sesión Solemne por la Independencia de Guayaquil, se citó al público a las 16:00.

A esa hora, un cantante de salsa urbana estuvo en tarima. Dos cuadras a la redonda estuvieron llenas de simpatizantes, pero no hubo la algarabía ni masiva concurrencia de otros tiempos. De hecho, cuando empezó la sesión muchos de quienes disfrutaron del concierto se retiraron.

