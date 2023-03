Sacerdote de Brasil dice "no hijos" a dos perros 'cariñosos' en plena misa

Una pareja de perros interrumpió la predica de un sacerdote en Brasil. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

Un sacerdote de Brasil recibió la visita de una pareja de perros en plena misa y el momento se viralizó en las redes sociales. Aunque este hecho ocurrió el 17 de febrero continúa llamando la atención este lunes 6 de marzo de 2023.

Los feligreses de la iglesia Santa Rita en Minas Gerais, en Brasil, fueron quienes presenciaron el curioso momento.

Fue el mismo sacerdote quien compartió el video grabado por sus fieles con este pelicular evento. A las pocas horas ya contó con más 25 000 reproducciones y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió entre los perros?

El padre Pierre Mauricio cuando se encontraba predicando arribaron un par de perritos que subieron a la tarima para saludarlo.

Aunque el padre los siguió con la mirada durante unos segundos luego los ignoró para seguir teniendo contacto visual con el público; pero segundos después vendrían las risas en todo el templo.

Uno de los perros intenta montar al otro para aparearse, todo a unos cuantos centímetros del sacerdote y frente a los cientos de feligreses. Ante el inesperado momento, el padre no pudo evitar reaccionar a lo que estaba viendo y dijo “¿Qué está sucediendo? Ay dios mío. Amado Jesús. Todavía no han sido bautizados, no es posible”, señaló mientras se escuchan las risas de fondo de los asistentes.

“Hijos Míos, no pueden hacer eso aquí. Vayan al bosque”, sentenció el líder espiritual.

Perros adoptados

Luego del hecho los perros callejeros fueron acogidos por la protectora de animales y concejala de Juiz de Fora Kátia Franco quien anunció que fueron esterilizados y que cuentan con un nuevo tutor, el padre Pierre Mauricio.

Más noticias:

Visita nuestros portales: