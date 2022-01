Romel, María Eugenia y María Belén lucharon, a su manera, contra el covid-19

Sara Oñate (I)

Por un momento, Rómel Martínez olvidó lo más valioso que tenía: su esposa, María Eugenia Pilco. También dejó ir en sus pensamientos que era dueño de una ambulancia y que manejaba un negocio. Su permanencia en una unidad de cuidados intensivos a causa del covid-19 le robó recuerdos y por poco la vida.

El periplo de Martínez, de 39 años, se inició el 23 de noviembre del 2020 cuando comenzó a sentir malestar en el cuerpo y cansancio, hasta pensó que tenía insolación.

En ese tiempo, Martínez alquilaba equipos de oxígeno y como también es auxiliar de enfermería, sospecha que se contagió cuando atendía a un paciente. “Me cuidé los nueve meses que íbamos de pandemia, hasta me gastaba 16 dólares en trajes de protección”, recuerda. Pero definitivamente con el covid-19 – dice- nunca se sabe.

A esos malestares se sumó la fiebre y se hizo una prueba de covid-19 que salió positiva. “El miércoles me dieron el resultado, el jueves pasé con fiebre y el viernes fui donde la neumóloga”.

María Belén Noboa, de 34 años, conoce a Rómel desde hace algún tiempo porque es el esposo de María Eugenia, quien fue su compañera cuando estudiaban Medicina. Cuando lo atendió, le llamó la atención que la fiebre no cedía. “Empezamos la medicación con horarios, la medicación que hasta ese momento se debía utilizar, pero ya fue con signos de alarma a casa”, explica la galena.

La fiebre, que llegó a los 41 grados, lo obligó a pasar toda la noche del viernes y madrugada del sábado en la ducha; la medicación no hacía efecto y tuvo que recurrir al oxígeno que él mismo alquilaba. Tenía dificultad para respirar.

Ese sábado, María Eugenia llamó a María Belén y le contó que su esposo no mejoraba. La especialista le sugirió que de inmediato lo ingresara por emergencia al hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, y así lo hizo. “Desde el inicio de los síntomas, probablemente habrán pasado tres días, cuando ya notamos que la fiebre no cedía. Ese ya fue el indicador para que acuda a emergencias”, indica Belén.

Ahí, los médicos detectaron que estaba saturando bajo y poco después tuvieron que iniciar con ventilación mecánica no invasiva, se trata de una máscara que da presión, además de oxígeno, según recuerda Noboa.

Al ver que no había mejoría, le realizaron otro tipo de exámenes y vieron que la inflamación en los pulmones era muy fuerte y decidieron intubarlo. Poco después, Rómel fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Su estadía en cuidados intensivos la califica como un sueño. “Uno se arma sus recuerdos ahí. Era como que volaba, como que estaba colgado. A veces se veía oscuro, a veces había luz. Escuchaba voces, como que hablaban”.

Su trabajo en ambulancias también fue parte de esos ‘sueños’. Rómel, como él mismo dice, sentía que recorría los hospitales que visité, que me hacían la gasometría (una técnica de monitorización respiratoria invasiva).

Belén recuerda que Rómel se quedó en cuidados intensivos varios días en una condición grave y con un riesgo alto de mortalidad. Sin embargo, respondió bien a la terapia y pudieron desintubarlo y despertarlo.

La recuperación es dura

No todo había terminado. A Rómel le quedaba un largo camino por recorrer. La especialista explica que cuando el paciente despertó fue bastante conflictivo porque tenían que revertir el efecto de la sedación al que fue inducido. “Se agitó mucho, se trataba de levantar, incluso los médicos que lo trataron llegaron a pensar que la afectación de covid pudo haber sido a nivel neurológico”.

Noboa señala que tuvieron que dormirlo nuevamente porque no se podía controlar y tenía mucha agitación. “Su condición fue bastante crítica”, explica.

Su paso por una UCI le dejó, además de secuelas psicológicas, huellas físicas. Rómel tiene en el labio una señal por la sonda nasogástrica que ahora, según dice, explicaría el dolor. “Sentía que me iban a sacar los dientes. Me imaginaba que me iban a sacar el cerebro, todo piensa uno que le van a sacar”.

Rómel cree que volvió del ‘más allá’ por su crítica condición y que tenía el 97% de mortalidad. Recuerda que allí también tuvo otro sueño: una flota de 20 ambulancias. “Y mira lo que es la vida”, dice, en marzo de este año se compró otra. “Solo me faltan 18”, dice.

El regreso a casa

El 6 de diciembre, Rómel recibió el alta y ahí se iniciaba otra etapa: la recuperación. Por el tiempo de estancia en UCI tenía mucha limitación funcional y perdió fuerza muscular. El día que salió del hospital, su esposa y familiares fueron a verlo pero él no los reconoció. “Yo les tenía presentes pero no me acordaba que era casado, que tenía un negocio, pensé que era indigente al verme flaco y barbón”.

Al decir que no recordaba a María Eugenia, Rómel se asombra, “si siempre está a mi lado y más en estos momentos”, afirma. Ella también se contagió, pero cree que hasta se olvidó que estaba enferma de tanta preocupación al no saber si él iba a vivir o morir.

Tras un proceso largo de recuperación, en abril del 2021 Rómel retomó sus tareas cotidianas. Tuvo su segunda oportunidad.

Junto con su esposa adoptaron un perro que se unió a los dos gatos que tenían. Su negocio va bien y le ha permitido hacer labor comunitaria con personas que necesitan.

Para María Belén Noboa también es una bendición que Rómel haya salido de UCI. Piensa que es afortunado porque no todos logran sobrevivir. De tantos casos que ha visto como médico especialista en neumología del Pablo Arturo Suárez, y más en pandemia, recuerda el de un padre y su hijo que estuvieron juntos en hospitalización.

“Estaban en camas contiguas, el hijo iba saliendo pero el papá estaba mal y necesitaba respiración mecánica. Le dije que su papi estaba mal y que íbamos a considerar otras opciones, pero había mucho riesgo de que fallezca”, comenta.

María Belén dice que era desesperante ver al hijo que no quería que le dieran el alta para quedarse junto a su padre. “Él veía todo lo que hacíamos por su papá y al final falleció. Eso me marcó terriblemente”.

Desde el inicio de la pandemia, cuando apenas se conocía sobre el virus, Noboa y sus compañeros no han declinado en su trabajo. Cuando la especialista empezó a atender en el área poscovid, ya estaba embarazada. Sintió temor por estar en contacto con pacientes infectados pero eso no impidió para continuar con su labor. Ahora, con su bebé de cuatro meses y junto con su esposo, Darío Guamán, que también es médico, María Belén comparte la felicidad de tener un hogar. Su día a día en el hospital es muy agitado pero la pasión por su profesión sigue intacta, así como el cuidado por sus pacientes.