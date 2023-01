¿Quién es Matteo Messina? Los crímenes de la mafia italiana

El mafioso Mateo Messina era buscado por las autoridades desde 1993. Foto: Internet

Matteo Messina Denaro, pasó de ser un fugitivo por tres décadas a estar arrestado desde este lunes, 16 de enero de 2023, por los Carabineros; según los medios italianos.

Este cabecilla considerado uno de los más buscados fue detenido cuando acudió para recibir tratamiento médico en una clínica sanitaria privada en Palermo, la capital siciliana.

Él tenía varias condenas perpetuas por sus hechos delictivos, uno de los muerte de los dos magistrados antimafia en 1992 Paolo Borsellino y Giovanni Falcone.

¿Quién es Matteo Messina?

Su nombre es Matteo Messina Denaro con 60 años de edad es considerado el cabecilla del grupo la Cosa Nostra ( que inspiró la película de "El Padrino") y estaba prófugo desde 1993, cuando la mafia siciliana incrementó su campaña de asesinatos y atentados en varias ciudades del país.

Aunque paso desapercibido para las autoridades se piensa que seguía dando órdenes a sus empleados desde varias localizaciones secretas. Así como también supervisaba varias actividades del crimen organizado, como vertido ilegal de desechos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Según informes, Messina era el protegido de Salvatore Riina, el jefe del clan Corleone que fue arrestado en 1993 después de 23 años prófugo.

Su caso había sido peculiar porque era prácticamente el único gran capo que no había pisado en toda su vida la cárcel.

Nacido en 1963, era un personaje bizarro, le gustaba el lujo y la ostentación y, dicen, tenía un carácter melancólico e incluso un poco filosófico. Fue heredero de su padre, también mafioso, Don Ciccio, que murió en la clandestinidad.

Era particular también porque no respetaba los grandes credos de la estructura mafiosa habitual: era ateo y no tenía una familia tradicional, sino que se le han conocido diversas mujeres a lo largo de su vida.

Arrestos y sentencias

Su arresto es el final de un largo trabajo de agentes y Fiscalía Antimafia en Italia, pero la investigación no se cierra, abre un nuevo capítulo que puede contener la Caja de Pandora.

Por varios de esos crímenes fue juzgado y sentenciado en ausencia a cadena perpetua.

Estos incluyen el asesinato en 1992 de los fiscales Falcone y Borsellino; los mortales atentados con bomba en 1993 en Milán, Florencia y Roma; y ​​el secuestro, tortura y asesinato del hijo de 11 años de un mafioso convertido en testigo de Estado.

