Quejas por la falta de turnos para la RTV y por el cobro de multas

El centro de revisión Bicentenario es de los más demandados. Le siguen San Isidro y La Florida. El jueves pasado, no hubo aglomeraciones. Foto: Carlos Noriega / El Comercio

Evelyn Jácome. Editora (I)

Juan Martínez -dueño de un Tucson- muestra el comprobante de haber pagado los USD 34,41 de la Revisión Técnica Vehicular. Con indignación, asegura que durante los 10 últimos días del mes, desde las 08:00 hasta antes de dormir, intentó tomar un turno y no lo logró.

Para evitar ser multado por no alcanzar a hacer el trámite, decidió ir al cantón Rumiñahui a pasar la revisión. El trámite le tomó una hora, pero debió volver a pagar USD 27. “¡Quién me devuelve el dinero pagado! No es justo que, por la ineficiencia del Municipio, yo deba perder mi tiempo y mi plata”, se queja el usuario.

No es el único caso. En redes sociales abundan quejas de personas que pagaron y no logran un turno. A Carmen Flores le pasó igual. Asegura que el sistema se cuelga; cuando logra entrar, ya no hay cupos.

Silvana Vallejo, directora general de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explica que se debe a que la mayoría de personas desean tomar turnos a finales de mes, por lo que el sistema se saturaría.

Para tener una idea –dice- la primera semana del mes se entregan 250 turnos por día; a mediados de mes se dan 1 500 diariamente; y a finales se despachan 3 700 en cada jornada. Desde el 15 de agosto están entregando 4 500 turnos diarios.

Asegura que los seis centros de revisión que están habilitados trabajan a su máxima capacidad, con horarios extendidos (07:00 a 18:00), y que atienden a muchos más usuarios que en jornadas normales de años pasados. Por ejemplo, mientras en los dos primeros meses de atención del 2021 hubo 53 000 revisiones, en ese período de este año fueron 125 000. Sin embargo, reconoce problemas que son atendidos por la entidad.

¿Qué va a pasar con quienes pagaron dos veces? Vallejo dice que, en ese caso, la persona tendría que presentar la documentación para comprobar el doble pago y solicitar la devolución. Aseguró a los usuarios que no es dinero perdido.

En la solicitud de la devolución debe indicar los datos de la cuenta donde se le debe depositar y acudir a las oficinas de la AMT, en las calles El Telégrafo y El Porvenir.

Los plazos

El proceso de RTV se inició el 1 de julio. No pudo ser antes porque estaban a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. La funcionaria admite que al inicio hubo problemas en la web, pero los resolvieron y, a partir del 15 de julio, no han registrado inconvenientes. Está segura de que alcanzarán a revisar a todo el parque automotor hasta finales de año.

Y lo explica así: de los 450 000 vehículos que durante todo el año en el Distrito deben pasar por la RTV, cerca de 50 000 del transporte público lo hicieron en otro cantón, porque debían realizar la revisión en el primer semestre y los centros de Quito no estaban operativos. Otros 50 000 son nuevos y no deben efectuar el trámite, es decir, en los próximos seis meses se atenderá a 350 000. Hasta el 31 de agosto se realizaron 125 000 revisiones.

A pesar de la desesperación de la gran mayoría de conductores por pasar el trámite, la AMT registra 6% de ausentismo (7 529 casos al momento). El viernes, a las 08:00, las personas realizaban los chequeos sin tener que esperar. Juan Bravo, uno de los usuarios, dijo que tomó el turno apenas se inició el mes pasado. “A la segunda vez que entré ya pude agendar”, comenta.

Otra de las quejas tiene que ver con la demora para entregar los ‘stickers’. Byron Montalvo cuenta que el fin de semana le citaron para entregarle el adhesivo y encontró una fila de más de 1 000 metros. Se tardó cerca de tres horas.

Las primeras semanas, la AMT no entregó el ‘sticker’ a los vehículos que pasaron la revisión porque no se pudo contratar a la empresa proveedora antes de que la Procuraduría lo autorizara. Vallejo admite que el fin de semana hubo problemas porque el 50% de los asistentes no había sido convocado, y los que fueron llamados para la tarde, fueron en la mañana. Adicionalmente, ese día hubo una feria gastronómica en el parque, por lo que mucha gente acudió al lugar.

Estaba pendiente la entrega de 30 000 adhesivos, se dieron 4 100. El resto será convocado para las próximas semanas y se habilitarán más puntos. Otra de las quejas de la gente es que las multas por no tener la RTV continúan, a pesar de que muchos no han podido realizar el trámite por falta de un cupo. Vallejo aseguró que los USD 25 de sanción por no realizar el trámite a tiempo se cobrarán.

‘Nosotros estamos dispuestos a colaborar con Quito’. Wilfrido Carrera, alcalde de Rumiñahui

Debido a que estamos cerca del Distrito Metropolitano de Quito, es común que los conductores vengan a hacer el trámite de la revisión técnica vehicular a nuestro cantón, más aún, luego de que el proceso se suspendiera en los primeros meses de este año. Nosotros tenemos cerca de 33 000 vehículos que pasan por la revisión al año, de los cuales, me atrevo a decir, cerca del 15% viene de la capital. Últimamente, hemos recibido a personas que no han podido tomar un turno en Quito, por lo que han optado por venir acá; nosotros tratamos de colaborar para brindar el servicio. No hemos conocido de casos en los que el conductor ya pagó por la revisión allá y de nuevo debe pagar acá, pero de existir, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con las autoridades capitalinas. De ser así, podríamos hacer una transferencia de dinero para que la persona no tenga que pagar dos veces. Aquí tenemos afán de colaborar en lo que se pueda.