10 preguntas frecuentes sobre el test Transformar

El último test Transformar a cargo de la Senescyt será el 2 de septiembre del 2022. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Yadira Trujillo (I)

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) respondió las preguntas frecuentes relacionadas con el último test Transformar a su cargo. Este se aplicará el 2 de septiembre de 2022 y, desde el 26 de agosto, los aspirantes podrán consultar la hora en la que deberán realizar el test. En el caso de los que rendirán la prueba en una sede presencial, también podrán consultar el lugar. Ambos datos estarán en transformar.senescyt.gob.ec.

Del 26 al 28 de agosto, los aspirantes a la educación superior deberán ingresar en www.plantransformar.ec para realizar el proceso de autenticación de credenciales. Ahí deberán usar su usuario y colocar la clave de autentificación, que será remitida al correo electrónico registrado. Si los aspirantes no recuerdan su correo electrónico, en el mismo sitio web deberán solicitar su actualización.

¿Cuánto dura el test Transformar?

La población general debe resolver el test en una hora y las personas con discapacidad tiene dos horas. Ambos grupos tienen 30 minutos adicionales para desarrollar el test de orientación vocacional, mismo que no tiene calificación.

¿Cuántas preguntas tiene?

La prueba está compuesta de 160 preguntas. Cada una de las cuatro áreas (razonamiento lógico, aptitud verbal, numérica y atención y concentración) tienen 40 preguntas.

¿El Transformar funciona en el mismo aplicativo que la evaluación anterior?

No. El Transformar es una evaluación virtual con un link de acceso que constará en el comprobante de asignación de cada aspirante. Para eso se debe ingresar en www.plantransformar.ec, con el usuario y contraseña para descargar el comprobante de asignación en el que constará el link para acceder a la evaluación.

¿Qué especificaciones debe tener mi computador e Internet?

Para rendir el test se requiere Google Chrome, versión 95 (para Linux y Microsoft) o 94 OS (para IOS); Mozilla Firefox 92.0.1; Microsoft EDGE 79 o Safari 11. Otras especificaciones detalladas por la Senescyt son procesador a 1.5 gigahercio (GHz) o superior; memoria RAM de 2 GB o superior; espacio en disco de 1GB y cámara web activa y funcional. El ancho de banda recomendado para rendir el test es de 4 megabytes como mínimo.

¿El repaso general es obligatorio?

Realizar el repaso general es obligatorio para las personas que van rendir la evaluación en su domicilio. Este les permitirá validar su usuario y clave y familiarizarse con la plataforma. También, comprobar la calidad de la conexión a Internet, así como el funcionamiento de la computadora y cámara, entre otros. Si no se realiza el repaso, la Senescyt señaló que el funcionamiento de la evaluación será responsabilidad del aspirante.

¿Qué requisitos debo presentar para rendir el test en una sede presencial?

Para rendir la evaluación en una sede presencial, los aspirantes deben llevar su documento de identidad, comprobante impreso y recordar las credenciales (usuario y contraseña). También deben portar mascarilla y alcohol durante toda la evaluación y cumplir con las medidas de bioseguridad.

¿Puedo rendir el examen en mi celular o tablet?

La Senescyt no lo recomienda. Sostiene que para que la evaluación sea visualizada correctamente y se pueda rendir sin contratiempos es importante hacerla desde un computador.

¿Con cuánto tiempo de anticipación debo ingresar al aplicativo?

Se debe ingresar 30 minutos antes de la hora señalada, a través del link que consta en el comprobante de asignación. Así los aspirantes podrán validar sus credenciales y verificar que su computador e Internet tengan un adecuado funcionamiento.

¿Puedo usar papel, lápiz y calculadora el día de examen?

La Senescyt señaló que al ser una evaluación de competencias y habilidades no se requiere el uso de materiales adicionales, ya que esto puede restar tiempo.

¿Durante el test puedo dejar preguntas para responder después?

No. La Secretaría señala que durante la evaluación no se permitirá regresar entre preguntas. Si el aspirante pasa sin contestar alguna, no podrá regresar al ejercicio anterior.