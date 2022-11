Pablo Milanés, fundador de la Nueva Trova, con 60 años de música

El cantautor Pablo Milanés vivió muchos años fuera de Cuba. Foto: Internet

El cantautor cubano Pablo Milanés fundador de la Nueva Trova fallecido a los 79 años en Madrid, luego de haber cancelado algunos conciertos y de haber retomado su camino en los escenarios.

Milanés abrazó con fuerza la revolución de Fidel Castro en sus inicios y con el tiempo tomó distancia, pero nunca rompió el lazo que lo unió a su pueblo a través de su música.

Alguno de sus grandes éxitos fueron canciones de amor como 'Yolanda', 'El breve espacio' o 'Ámame como soy', todo ello conjugando géneros y sonoridades que iban desde la tradición a la modernidad, abarcando jazz, rumba, el bolero o el son.

¿Quién fue Pablo Milanés?

El artista nació en la ciudad cubana de Bamayo el 24 de febrero de 1943, del matrimonio del soldado Ángel Milanés y Conchita Arias, una modista.

Conchita forzó el traslado familiar a La Habana, para que su hijo pudiera acudir a conservatorios. En los años 50, considerada la década de oro de la música cubana, MIlanés aprendió piano y exploró.

Durante el servicio militar fue destinado a la UMAP, una unidad que era un campo de trabajo para homosexuales, religiosos, y jóvenes de conducta estimada no revolucionaria, donde se pretendía reeducarlos.

"Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal", recuerda el Pablo en un documental. Después regresó a la música y en 1967 se unió con renovada pasión a Silvio Rodríguez y Noel Nicola en los inicios de la Nueva Trova. Quien cantó junto a Silvio Rodríguez ‘Cuando te encontré’ (1989), tema icónico para generaciones de cubanos, pasó ya muy adulto a una amarga decepción política.

De todos sus temas, ha sido "Yolanda" el más cantado por él a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística, a tal punto de que ha llegado a inscribirse a la cabeza de su repertorio como un himno.

Yolanda Benet, su segunda esposa y madre de sus tres primeras hijas -Lynn, Liam y Suylén- fue la musa inspiradora y según ella contó la primera vez que Milanés le cantó el tema "la paralizó".

Estilo de Pablo Milanés

En sus inicios, Milanés se lo recuerda como un joven delgado de peinado afro al estilo de Angela Davis, que transitó del sentimiento a la canción política. Entró en la música cubana, sentando cátedra, en los años 60 con 'Mis 22 años' (1965).

En sus últimos años se le recuerda como blanco en canas, encorvado y con problemas para movilizarse. Milanés conservaba la luz de sus ojos miopes, la sonrisa afable y la fuerza de su voz.

Fue ganador de dos Latin Grammy en 2006 y un Grammy a la Excelencia Musical en 2015, Milanés no ha deja de crear música.

Más de 40 álbumes

En 1973 publica ‘Versos sencillos de José Martí’, el primer trabajo como solista. Además de Martí, musicalizó a otros poetas como César Vallejo y Nicolás Guillén.

De allí en adelante la producción musical de Milanés se cuenta por decenas como solista, proyectos colectivos y colaboraciones con otros artistas. Se calcula que son más de 400 canciones las que conforman su repertorio.

Yo no te pido, Los años mozos, Hoy la vi, No me pidas, El breve espacio en que no estás, Pobre del cantor, Hombre que vas creciendo, son algunas de las canciones que consagraron a Milanés como la voz de la Nueva Trova.

Los temas más reconocidos del cantautor han sido interpretados por otros artistas como Fito Páez, Joaquín Sabina, Maná, Joan Manuel Serrat o Víctor Manuel.

Entre todos, sin duda, Yolanda es todo un clásico y la canción que inmediatamente evoca a Milanés. Esta balada de los años 70 fue escrita y dedica a su pareja, en aquel momento, Yolanda Benet.

No sería la única mujer que inspiró el amor o una canción en la vida de Pablo Milanés. Se casó en cinco ocasiones, como si se resistiera a perder la esperanza en el amor.

