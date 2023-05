OMS pone fin a la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono

La eliminación de la emergencia sanitaria por la viruela del mono se adoptó por la reducción de casos en el mundo, dijo la OMS. Foto: Twitter OPS

Agencia Europa Press

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este 11 de mayo de 2023 el fin de la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, nombrada como mpox.

La Organización dijo que la resolución se adoptó por el descenso de casos a nivel mundial.

"Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el mpox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial", manifestó el máximo representante de la OMS.

Precaución se debe mantener

Sin embargo, Tedros advirtió que, al igual que con el covid-19, "eso no significa que el trabajo haya terminado".

La viruela del mono o símica se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel, mucosas o con material contaminado por el virus. Los síntomas pueden ser leves o severos en cada persona contagiada.

