Matías, de un año, necesita un trasplante de hígado urgente

Redacción Elcomercio.com

Con tan solo un año de vida, Matías necesita un trasplante de hígado urgente. Desde el cantón Puerto Quito, ubicado en la provincia de Pichincha, la familia del niño cuenta el drama en que vive a Teleamazonas.

Matías padece de atresia biliar, una extraña enfermedad que ocurre cuando las vías biliares dentro o fuera del hígado están anormalmente estrechas, bloqueadas o no están presentes. Las vías biliares transportan un líquido digestivo desde el hígado hasta el intestino delgado, para descomponer las grasas y filtrar los deshechos del cuerpo. Esto puede llevar a daño hepático y cirrosis del hígado, por lo que puede ser mortal.

Los padres del niño sienten impotencia al no poder ayudar a su hijo como quisieran, puesto que no tienen trabajo y tampoco cuentan con la suficiente cantidad de dinero para pagar la cirugía que la realizan en Argentina, y para lo cual necesitan USD 12 mil.

Los padres de Matías dependen únicamente de la solidaridad de sus vecinos y del párroco de la iglesia local de Puerto Quito. Foto: Captura de pantalla

Fanny Robayo, madre de Matías, está dispuesta a donar parte de su hígado para salvar la vida de su pequeño. “Cada día parece que se va deteriorando”, expresa la mujer con tristeza. Mientras el padre del niño, Eddy García, añade que “es muy duro verlo en ese estado“.

La familia del niño depende únicamente de la solidaridad de sus vecinos y del párroco de la iglesia de Puerto Quito. Con su ayuda han realizado rifas para recaudar algo de dinero. “Nosotros le apoyamos con la semanita de trabajo, le damos algo más para la medicina, pero es poco lo que podemos hacer”, dice Julio Ortiz, sacerdote local a Teleamazonas.

Fanny comenta que las probabilidades de que Matías se mantenga con vida son bajas si no se somete a la operación quirúrgica. Los médicos de los centros de salud a los que ha llevado a su hijo le han dicho que no hay esperanza. Sin embargo, la mujer no quiere darse por vencida y está dispuesta a intentarlo todo.

Los padres de Matías hacen un llamado al embajador de Argentina en Ecuador, solicitando su apoyo para que les permitan viajar a Argentina, donde hay médicos especialistas en esa área.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 098 513 3305.