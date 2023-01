El 'niño gigante' de Santo Domingo falleció

Christopher Dueñas falleció este 6 de enero de 2023. Foto: Cortesía.

Bolívar Velasco (I).

Christopher Dueñas, conocido como el 'niño gigante' de Santo Domingo, en el occidente del Ecuador, habló de su complicada condición de salud en un último video en redes sociales.

En 2022, incursionó en TikTok, Instagram y Facebook para generar clips divertidos, donde se destacaba por su estatura de dos metros y 14 centímetros. Con sus 40 000 seguidores en esta última red social compartía momentos jocosos como partidas de voleibol, 'reels' para conocer chicas, entre otros.

Este 5 de enero de 2023 se supo de su fallecimiento, en Guayaquil, donde fue intervenido quirúrgicamente de un tumor en el cerebro. Luego de la operación quedó en coma y no mostraba mejoría, por lo que su recuperación se complicó.

La operación del 'niño gigante'

El procedimiento médico se realizó el 5 de diciembre de 2022 y en los días posteriores, el adolescente de 17 años sufrió otras complicaciones, como un paro cardiorrespiratorio, el cual superó, pero con graves secuelas.

Ana Quijije, familiar del menor de edad, dijo entonces que necesitaban de recursos para costear una serie de medicinas de alto precio. Hicieron una rifa solidaria para juntar dinero.

La mujer también declaró a medios locales que la recuperación no iba a ser del todo esperanzadora, pues temían una pérdida de memoria, falta de movilidad, etc.

Christopher Dueñas contó en ese último video que grababa los clips para no estar tan deprimido. Lo dijo en un contexto en el que estaba en el proceso de evaluación médica antes de la cirugía, en un hospital de Guayaquil.

Ahí explicó que el tumor le causaba un desorden hormonal al punto que alcanzó esa estatura a causa de ese mal. "¡Ese tumor me está matando amigos, me está matando! Pero bueno, basta de quejas, mañana me ingresan al hospital para operarme el día lunes. Así que acompáñame a esta aventura. Si no muero, este video no lo van a ver", contó en ese entonces.

En las redes sociales se han solidarizado con los familiares del adolescente. Quienes lo acompañaron en sus videos lamentaron el deceso.

