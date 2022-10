Marcha por la salud mental se desarrolló en Quito

La marcha pasó por la Coordinación Zonal 9 y el Hospital de Neurociencias. Foto: Twitter @inredh1

Yadira Trujillo

Pañuelos amarillos en el cuello; chompas, impermeables, camisetas accesorios y otras prendas de ese color vistieron los marchantes por la salud mental. La movilización se realiza este martes 18 de octubre del 2022 y partió desde la avenida Amazonas y Orellana, en el norte de Quito.

A la Marcha por la Salud Mental acudieron usuarios de los servicios en esta área, familiares, personas sobrevivientes de violencias (incluida la psiquiátrica). También estuvieron defensores de derechos humanos, personas con discapacidad, estudiantes, profesionales y más de 30 organizaciones y colectivos de la sociedad civil.

La marcha se realizó en el marco del del 10 de octubre, Día Mundial por la Salud Mental. Los manifestantes piden que esta sea considerada como una prioridad. Así lo manifestaron a través de cantos y consignas alusivas a la realidad de los usuarios de servicios de salud mental como la atención, medicación y tratamientos.

Gabriela Llanos, representante del Foro por la Defensa de la Salud Mental, dijo el Estado debe darle un presupuesto que permita contratar profesionales, dar servicios de atención en salud mental y comprar medicamentos. Por eso, uno de los puntos por los que pasó la marcha fue la Coordinación Zonal 9 de Salud.

También solicitan que se termine de hacer la Ley por la salud mental, que está en discusión de primer borrador en la Asamblea Nacional, dijo Llanos. Además piden que se convoque a la sociedad civil para poder hablar sobre la salud mental. “Desde el 2014 hay un modelo de salud mental comunitario que no ha sido implementado, por lo tanto no hay servicio de salud mental, hay muy pocos profesionales y eso es un problema”.

El recorrido

La marcha pasó por la Coordinación Zonal 9 y el Hospital de Neurociencias. Luego estaba previsto que avance por la 12 de Octubre para encontrarse con los estudiantes de las universidades Salesiana y Católica. Uno de los puntos más importantes previstos para concentrarse es la Asamblea Nacional y luego terminará en el parque El Arbolito.

Rosa Pacheco, familiar de varios usuarios de los servicios de salud mental, dijo que se unió a la marcha por que la asistencia por parte del Estado es nula. Generalmente, dijo, los usuarios toman una cita y la segunda viene después de 10 meses, por lo que no existe continuidad en los tratamientos.

“Por eso estamos acá, para exigir al Gobierno que intervenga en este tema, porque la salud integral tiene que ver con la salud mental. Hablan de salud integral en la Constitución y en el Código de Salud, pero en la práctica no está incluida la salud mental”.

Piden servicios de calidad

Francisco Mena, psicólogo, también salió a apoyar la marcha, que se realizó pese a la lluvia de la tarde y noche quiteñas. El profesional de la salud mental dijo que es necesario potenciar y dignificar el acceso a los servicios de salud mental. “Por fin entendemos como sociedad que uno de los aspectos más importantes en la salud es el acceso a salud mental”.

Este debe ser de calidad y accesible para todos, señala el psicólogo. “Después de años de negligencia por parte del Estado y las autoridades de Salud, por fin estamos reclamando un derecho que es de todos. Los servicios de salud mental son precarios y estamos súper indignados, por eso tenemos que gritarlo en voz alta”.

El psicólogo además señaló que no existe salud mental sin un enfoque de derechos. “Si se ofrece el servicio y no se piensa de dónde viene la persona, qué necesita y cómo restituir lo que muchas veces se le ha quitado, posiblemente no estamos hablando de una verdadera salud mental”.

Visita nuestros portales: